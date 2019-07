EU-parlamentin puhemieheksi David Sassoli

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sassoli valittiin uudelle kaudelle mepiksi Partito Democratico‑puolueen listalta Keski-Italian vaalipiiristä.

Europarlamentaarikot ovat valinneet Euroopan parlamentin uudeksi puhemieheksi italilaisen aDavid Sassolin. Sassoli sai 345 ääntä 667 hyväksytystä äänestä toisella kierroksella.

Sassoli on toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä vuodesta 2009. Hänet valittiin uudelle kaudelle mepiksi sosialistisen Demokraattisen puolueen listalta Keski-Italian vaalipiiristä. Valitun puhemiehen kausi on 2,5 vuotta, ja Sassoli on parlamentin puhemiehenä tammikuuhun 2022 saakka.

Äänestyksen jälkeen Sassoli totesi parlamentille, että kuluneiden kuukausien aikana liian monet ovat korostaneet eroavaisuuksia ja konflikteja, joiden luultiin jo olevan vain surullinen muisto historiasta.

– Kansalaiset ovat sen sijaan osoittaneet uskovansa tähän erityislaatuiseen projektiin, joka on ainoa mahdollisuutemme globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi, hän sanoi parlamentin tiedotteen mukaan.

– Meidän täytyy elvyttää Euroopan yhdentymiskehitys ja muuttaa EU:ta niin, että se pystyisi paremmin vastaamaan kansalaisten tarpeisiin ja huoliin sekä kasvavaan menetyksen tunteeseen.

Sassoli korosti myös painopisteitään Euroopan parlamentin toiminnalle seuraaville vuosille.

– Olemme osa tällä hetkellä tapahtuvia suuria muutoksia: nuoristyöttömyys, muuttoliike, ilmastonmuutos, digitaalinen vallankumous, uudet maailmanlaajuiset valtasuhteet. Nämä vaativat uusia ideoita ja rohkeutta.