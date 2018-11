EU-muutos vähensi henkilöautojen myyntiä

Päästöjen ja kulutuksen mittausmenetelmän muutos aiheutti elokuulle myyntipiikin, minkä jälkeen on ollut hiljaisempaa.

Lokakuussa ensirekisteröitiin 7 935 uutta henkilöautoa, mikä on 9,3 prosenttia viime vuoden lokakuuta vähemmän.

Syyskuussa EU:ssa voimaan astunut henkilöautojen päästöjen ja kulutuksen mittausmenetelmän muutos on Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan hiljentänyt viime kuukausina Euroopan automarkkinaa. Mittaustavan muutoksen takia EU:ssa rekisteröitiin elokuussa poikkeuksellisen paljon uusia autoja, sillä vanhan mittausmenetelmän mukaisesti tyyppihyväksyttyjä autoja saa ensirekisteröidä enää rajoitetusti syksyn ja talven aikana.

Uusia henkilöautoja on tänä vuonna rekisteröity yhteensä 105 670, joka on 4,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-lokakuussa.

Katumaasturien suosio on tiedotuskeskuksen mukaan kasvanut Euroopan automarkkinaoilla selvästi viime vuosina. Katumaasturien osuus on Suomessakin kasvanut hieman yli 30 prosenttiin henkilöautojen ensirekisteröinneistä. Erityisesti keskikokoisten katumaasturien kysyntä on kasvanut, mikä on vähentänyt pienten tila-autojen ja muiden keskikokoisten autojen kysyntää.

Pienikokoisten autojen kysyntää puolestaan on lisännyt romutuspalkkiokampanja. Romutuspalkkiolla hankittujen autojen osuus kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä on noin 6 prosenttia.

Noin 70 prosenttia tänä vuonna ensirekisteröidyistä autoista on ollut bensiinikäyttöisiä ja lähes neljännes dieselkäyttöisiä. Ladattavien hybridiautojen osuus on kasvanut 4 prosenttiin ja täyssähköautojen 0,6 prosenttiin. Myös kaasuautojen osuus on ollut selvässä kasvussa, ja niiden osuus tammi-syyskuun rekisteröinneistä oli 1,1 prosenttia.

Myös automaattivaihteistojen suosio on tiedotuskeskuksen mukaan kasvanut selvästi. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä autoista on enää 31 prosenttia ollut manuaalivaihteisia. Automaatit ovat yleistyneet myös pakettiautoissa, joista kuitenkin vielä kaksi kolmasosaa oli manuaalivaihteisia.