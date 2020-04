EU muokkasi raporttiaan Kiinan painostuksesta

Asia ilmenee The New York Timesin haltuunsa saamista asiakirjoista ja vuodetuista sähköposteista.

Euroopan unioni myöntyi Kiinan painostukseen ja muutti koronaraportointiaan, kertoo The New York Times.

Kiinan painostuksen johdosta EU:n johdon virkamiehet vähensivät tällä viikolla esittämäänsä kritiikkiä Kiinaan raportissa, jossa kerrotaan, kuinka hallitukset esittävät vääriä tietoja koronaviruspandemiasta. Samalla raportin julkaisu viivästyi tiistaista saman viikon perjantaihin.

Raportin alkuperäisessä versiossa Kiinaa syytettiin muun muassa koronapandemiaan liittyvän väärän tiedon levittämisestä. Alkuperäinen versio on ollut merkinnöin ”valmis julkaistavaksi”. Lehden tietojen mukaan Kiina reagoi syytöksiin nopeasti ja esti painostuksella raportin julkaisun ottamalla yhteyttä EU:n virkamiehiin.

The New York Timesin saamista asiakirjoista ja sähköpostiviesteistä ilmenee, että raportin sanamuotoja on ennen julkaisua muutettu lievemmiksi ja vähemmän Kiinaa syyttelevimmiksi. Muutokset on tehty sen jälkeen, kun Kiinasta ollaan oltu yhteydessä EU:n virkamiehiin.