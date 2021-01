EU-alueen matkailuun tiedossa uusia kiristyksiä

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittää uusia matkustusrajoituksia koko unionin alueelle.

Toimenpiteiden taustalla on riski uusien virusmuunnosten leviämisestä.

– Päivitämme värikoodeja Euroopan tautiviraston kartoilla ja sovellamme tiukempia rajoituksia riskialueilta saapuviin matkustajiin. Samalla pyrimme välttämään rajojen sulkemisia ja pidämme EU:n sisämarkkinat toiminnassa, von der Leyen kirjoittaa Twitterissä.

Ursula von der Leyen painottaa, etteivät koronatoimet saa häiritä elintarvikkeiden ja lääkkeiden kuljetuksia unionin alueella.

– Ehdotamme samalla vahvempia vaatimuksia EU:hun saapuville kansainvälisille matkustajille: testaamista, karanteeneja ja uutta matkustajien seurantalomaketta [European Passenger Locator Form]. Meidän on pysäytettävä virusmuunnosten leviäminen ja pidettävä kansalaiset turvassa, von der Leyen jatkaa.

The situation in Europe with the new variants have led us to take difficult but necessary decisions.

We need to keep safe & discourage non-essential travel.

Today we propose new measures on travel in the EU. We will continue coordinating at 27: it’s the only way to succeed.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 25, 2021