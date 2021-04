EU-maat kilpailevat Tanskan ylijäämärokotteista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Latvia, Liettua ja Tshekki ryntäsivät hankkimaan vapautuvia Astra Zenecan rokotteita.

Lukuisat EU-maat kilpailevat Tanskassa käyttämättä jäävistä rokotteista. Tanska ilmoitti keskiviikona, että se keskeyttää Astra Zenecan rokotteen käyttämisen. Ainakin Liettua, Latvia ja Tšekki ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ylijäämärokotteisiin, kertoo Politico.

Latvian terveysministeri Daniels Pavļuts ilmoitti Twitterissä, että hän ottaa yhteyttä Tanskan hallitukseen rokotteiden hankkimiseksi. Saman teki Tshekin sisäministeri Jan Hamáček, jonka kotimaassa koronatapauksia on edelleen noin 5 000 päivässä.

– Käskin Tšekin tasavallan Kööpenhaminan-suurlähettilästä ottamaan välittömästi yhteyttä Tanskan viranomaisiin ja ilmoittamaan, että Tšekki on kiinnostunut ostamaan kaikki AstraZeneca-rokotteet Tanskasta, Hamáček kirjoittaa.

Liettuan pääministeri Ingrida Šimonytė toteaa, että maassa on enemmän rokotteita haluavia kansalaisia kuin rokotteita. Sen vuoksi Liettua on hänen mukaansa valmis ottamaan niin monta rokotetta kuin Tanska voi antaa.

Tanska lopetti Astra Zenecan rokotteen käytön, koska siihen liittyy erittäin pieni riski sairastua veritulppaan. Tanska perusteli päätöstään sillä, että maan koronatilanne on kohtalaisen hyvä ja että muitakin rokotteita on saatavilla.

Tanskassa on viime viikkoina havaittu runsaat 600 tartuntaa päivittäin. Noin neljännes maan vajaasta kuudesta miljoonasta asukkaasta on saanut ainakin yhden rokotuksen.

Suomi päätti keskiviikkona, että Astra Zenecan rokotteita annetaan jatkossakin vain yli 65-vuotiaille. Jos keskeytys jatkuu pitkään, Suomessakin jää käyttämättä Astra Zenecan rokotteita ja rokotustahti hidastuu.

Suomessa on annettu 250000 ihmiselle Astra Zenecan rokotetta. Veren hyytymiseen liittyviä ongelmia on havaittu kolmella ihmisellä, joista yksi on kuollut.