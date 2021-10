EU lupaamassa Brexit-myönnytyksiä – makkaroille vientilupa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-komissio saattaa keventää Pohjois-Irlanti-linjaansa, jotta kauppakiista Britannian kanssa saadaan ratkaistua.

EU-komissio kaavailee, että se antaa Britannialle luvan viedä makkaroita Pohjois-Irlantiin muualta Britanniasta. Ehdotus olisi EU:lta myönnytys, jonka tavoitteena on lieventää Britannian kanssa käytävää kiistaa Pohjois-Irlannin asemasta. Asiasta kertoo The Guardian.

EU-komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič aikoo ensi keskiviikkona antaa neljä ehdotusta, jotka lieventävät Brexit-sopimuksen Pohjois-Irlanti-pöytäkirjan vaatimuksia. Britannia on uhannut, että se irtisanoo pöytäkirjan, ellei EU suostu tekemään muutoksia siihen.

Pohjois-Irlannin asema oli Brexit-neuvotteluiden vaikeimpia kysymyksiä. Britannian nykyinen hallitus hyväksyi loppuvuodesta 2019 sitä koskevan pöytäkirjan, joka takaa, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja säilyy avoimena.

Sopimuksesta kuitenkin seurasi myös se, että Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välisellä rajalla joudutaan tekemään tullitarkastuksia. Tästä syystä britit haluavat muuttaa sopimusta. EU taas katsoo, että muutokset voisivat vaarantaa EU:n sisämarkkina-alueen ulkorajat.

Yksi Pohjois-Irlanti-pöytäkirjan seurauksia on ollut ”makkarasota”. Se uhkaa alkaa sen vuoksi, että pöytäkirja estää makkaroiden ja eräiden muiden lihatuotteiden viennin Pohjois-Irlantiin muualta Britanniasta. Britannian pääministeri Boris Johnson on luvannut, että hän purkaa vientikiellon, vaikka se ”vaatisi mitä tahansa”. EU on tähän saakka todennut, ettei makkaroita voida tuoda Irlannin saarelle, koska ne voisivat päätyä unionin sisämarkkinoille.