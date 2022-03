EU lisää tukeaan sotaa pakeneville ja Ukrainan naapurimaille

Euroopan komissio on valmis lisäämään tukea sotaa pakeneville ukrainalaisille. Komission mukaan EU:n talousarviosta osoitetaan vähintään 500 miljoonaa euroa sodan seurausten hoitamiseen Ukrainassa ja sen naapurimaissa.

– Tukeen sisältyvä 90 miljoonan euron humanitaarinen apu on jo matkalla. Siitä 85 miljoonaa euroa suunnataan Ukrainalle ja 5 miljoonaa euroa Moldovalle, komissio kertoo tiedotteessa.

Komission mukaan apu käytetään ensisijaisesti ruoan, veden, terveydenhuollon ja suojan järjestämiseksi sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden perustarpeiden kattamiseksi.

Komission mukaan kyseessä on EU:n ”kaikkien aikojen mittavin pelastuspalvelumekanismin aktivointi hätätilanteessa”. Sen kautta Ukrainassa apua tarvitsevat ovat saaneet avustustarvikkeita, kuten ajoneuvoja, lääkintäpakkauksia, telttoja, huopia ja makuupusseja.

– Naapurimaille eli Moldovalle, Puolalle ja Slovakialle annetaan lisäapua, jotta ne kykenevät tukemaan sotaa pakenevia ihmisiä, komissio kertoo.

Euroopan komissio esitteli tänään myös luonnoksen suunnitelmasta, jonka tavoitteena on lopettaa Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo ennen vuotta 2030.

It is heartbreaking to see the people of Ukraine leaving their whole life behind to escape from Putin’s bombs.

Supporting them is our moral duty.

We are deploying €500 million of humanitarian and emergency assistance and setting civil protection hubs.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 8, 2022