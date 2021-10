EU-komission puheenjohtaja: Elpymispakettia ei tarkoitettu vain elvyttämään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ursula von der Leyen kävi Suomessa hyväksymässä suunnitelman EU-rahojen käytöstä.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU:n elpymispakettia ei ole suunniteltu vain elvyttämään taloutta. Hänen mukaansa sen avulla Euroopan taloutta muokataan vuosikymmeniksi eteenpäin.

– Se on enemmän kuin pelkkä elpymispaketti. Investoimme siten, että voimme samalla modernisoida talouttamme, von der Leyen sanoo.

Komisison puheenjohtaja vierailee parhaillaan Suomessa. Hän tapasi vierailullaan pääministeri Sanna Marinin (sd.). Myös Marin sanoo, että elpymispaketilla on muitakin tavoitteita kuin talouden elpyminen.

– Se ei ole vain taloudellinen työkalu, vaan muutamme talouttamme vihreämpään ja paremmin digitalisoituun suuntaan.

Elpymispaketti herätti Suomessa runsaasti vastustusta. Eduskunta hyväksyi paketin vasta, kun siihen oli liitetty vaatimus, että paketti jää kertaluontoiseksi.

Von der Leyeniltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, miksi EU elvyttää enää, vaikka talous kasvaa muutenkin. Komissio ennusti kesällä, että euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 4,8 prosenttia. Eurostat puolestaan totesi viime viikolla, että euroalueen inflaatio oli syyskuussa 3,4 prosenttia.

Von der Leyen muistuttaa, että kasvua edeltävä taantuma oli syvä.

– Tietysti talous kasvaa, koska se on kutistunut niin paljon. Menetimme paljon talouden voimaa pandemian aikana.

EU-komissio hyväksyi Suomen suunnitelman elvytyspaketin käytöstä. Von der Leyen kehui Suomea siitä, että elpymisrahoja käytetään vihreisiin hankkeisiin.

– Puolet Suomen suunnitelmasta käytetään vihreisiin projekteihin, ja se on enemmän kuin olisi tarpeen. Teidän tavoitteenne on erinomainen.

Hän kiinnitti huomiota myös siihen, että Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että maa on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. EU:n tavoite on olla hiilineutraali vasta vuoteen 2050 mennessä.

– Annamme aplodeja Suomen tavoitteelle olla hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä. Elpymissuunnitelma tehostaa tärkeän tavoitteen saavuttamista.

Suomessa esimerkiksi Elokapina on arvostellut hallitusta siitä, että se ei aseta riittävän kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

Marin sanoi, että keskustellessaan ilmastotavoitteista von der Leyenin kanssa, hän toi esille Suomen huolen EU:n metsästrategiaa kohtaan.

– Suomi lähestyy metsiä ja metsien käyttöä kokonaisvaltaisesti. Haluamme, että huomioon otetaan sekä ympäristö-, talous- että sosiaaliset näkökulmat. Metsäsektorin mahdollisuudet on tunnustettava.

Marin on aiemmin lähettänyt kirjeen EU-komissiolle ja todennut, että Suomi haluaa poistaa komission metsää koskevasta esityksestä maininnan luonnonläheisestä metsänhoidosta. Suomessa pelätään, että jos kirjaus jää komisison esitykseen, avohakkuita voidaan rajoittaa tulevaisuudessa. Von der Leyen ei tiedotustilaisuudessa kommentoinut asiaa.