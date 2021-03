EU-komissio tyytyväinen selitykseen Italian mysteerirokotteista

Lääkeyhtiö Astra Zeneca on selvittänyt EU-komissiolle, mihin Italiasta löytyneet koronarokotteet on määrä toimittaa. 13 miljoonaa rokotetta lähetetään köyhiin maihin kansainvälisen COVAX-ohjelman kautta, ja 16 miljoonaa rokotetta toimitetaan EU-maille. Astra Zeneca kertoi asian julkisuuteen jo keskiviikkoiltana tiedotteessaan.

– Meille on tärkeää, että COVAXin toimitetaan rokotteita, koska se on tärkein reitti keskituloisille maille rokotteiden saamiseen, sanoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen EU-huippukokouksen jälkeen myöhääntorstaina.

Hänen mukaansa Italiasta löytyneiden rokotteiden raaka-aineet on hankittu Etelä-Koreasta ja Kiinasta.

Italailaiselta lääketehtaalta ”löytyi” viikonloppuna 29 miljoonaa koronarokotetta. Aluksi oli epäselvää, kenelle rokotteet on tarkoitus lähettää, minkä vuoksi keskustelut rokotteiden vientikiellosta kiihtyivät. Nyt komissio on tyytyväinen Astra Zenecan selvitykseen rokotteiden kohtalosta.

Vientikieltoa komissio kuitenkin valmistelee edelleen. Asiaa käsiteltiin torstaina EU-maiden päämiesten huippukokouksessa, mutta asiasta ei tehty päätöstä.

Vientikiellolla tähdätään ennen kaikkea siihen, että rokotteiden vientiä EU:sta Britanniaan rajoitetaan. Von der Leyenin mukaan EU:sta on viety Britanniaan 21 miljoonaa rokotetta, mutta Britanniasta ei ole tuotu EU:hun yhtään valmista rokotetta. EU:n mukaan Astra Zeneca ei ole toimittanut tarpeeksi rokotteita Britannian-tehtailtaan EU:hun.

Yhteensä EU:sta on viety 77 miljoonaa rokotetta 33 eri maahan. EU itse on saanut 88 miljoonaa rokotetta, joista 62 miljoonaa on annettu kansalaisille. EU julkaisee tiedot, koska se haluaa läpinäkyvyyttä rokotetoimituksiin. Von der Leyen muistuttaa, että rokotteiden valmistus ja toimitus nojaavat maailmanlaajuisiin ketjuihin.

– Haluamme myös osoittaa EU-kansalaisille, että he saavat heille kuuluvat osan rokotteista. Yhtiöiden täytyy kunnioittaa sopimuksiaan EU:n kanssa.

Suomea edusti huippukokouksessa pääministeri Sanna Marin (sd.). Hänen mukaansa liian tiukat vientirajoitukset saattaisivat vaarantaa rokotteiden tuotannon.

