EU-komissio kaavailee rokotteille vientikieltoa, Suomi ”varovainen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tytti Tuppuraisen mukaan rokotekiistat voivat johtaa uusiin kaupan esteisiin.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo, että EU:n täytyy asettaa korkea kynnys sille, että rokotteiden vienti unionista kiellettäisiin. Hänen mukaansa vientirajoitukset eivät saa vaikeuttaa EU:n omien etujen edistämistä tulevaisuudessa.

– Suomi on hyvin varovainen vientirajoitusten suhteen, koska ne antavat aihetta vastareaktioihin, hän sanoi tiistaina EU-ministerien kokouksen jälkeen.

Tällä hetkellä vienti on sallittu, mutta EU-komissio edellyttää, että rokotevalmistajat hakevat viennille luvan. EU-komissio on esittänyt, että EU asettaisi vientikieltoon unionin alueella valmistetut rokotteet. Syynä on kiista Britannian kanssa siitä, toimittaako Astra Zeneca -yhtiö riittävästi rokotteita Britannian-tehtailtaan EU:hun.

EU:n mielestä Britannia estää Astra Zenecan rokotteiden viennin EU:hun. Britannia on kiistänyt näkemyksen. EU-komissio uhkaa nyt kieltää rokoteviennin Astra Zenecan EU-tehtailta Britanniaan. Kielto koskisi ennen kaikkea yhtiön Hollannin-alihankkijatehdasta.

Tuppurainen sanoo, että Suomella ei ole vielä kantaa siihen, kannattaako se vientikieltoa.

– Tähän ei ole kantaa. Mikäli asia tulisi esiin, sitä täytyisi hyvin huolella punnita.

Tuppurainen sanoo toivovansa, että kiistaan löydetään ratkaisu neuvotteluteitse. Hänen mukaansa on olemassa vaara, että pidentyvä kiista haittaa osapuolten välisiä suhteita.

– Emme halua rokotekaupalla synnyttää uusia kaupan esteitä, jotka saattaisivat tavalla tai toisella nujertaa orastavaa kasvua. Suomi toivoo, että ratkaisu löytyy neuvottelemalla.

Hän kuitenkin lisää, että Suomi vaatii lääkeyhtiöitä toimittamaan sovitut määrät rokotteita. Myös EU-komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič totesi ministereille, että komissio on valmis oikeustoimiin, jos rokotetoimitukset jäävät alle sovitun.

– Komissio ei sulje pois juridisia toimia Astra Zenecan suhteen. Määrätietoisesti toimitaan sen suhteen, että lääkeyhtiöiden kanssa sovitut toimitukset EU:hun toimitettaisiin, Tuppurainen toteaa.