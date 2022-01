EU-komissaari haluaa yli 500 miljardia euroa ydinvoimaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Thierry Breton ennustaa ydinvoiman osuuden laskevan EU:n energiapaletissa.

EU:n sisämarkkinakomissaari Thierry Breton sanoo, että unionissa pitää investoida ydinvoimaan puoli biljoonaa euroa tulevien vuosikymmenten aikana.

– Pelkästään olemassa olevat ydinvoimalat tarvitsevat 50 miljardin euron investointeja vuoteen 2030 mennessä. Uuden sukupolven voimalat tarvitsevat 500 miljardia euroa, Breton sanoo Journal du Dimanche -lehdessä.

Hänen mukaansa on tärkeää, että EU pitää ydinvoimaa ilmaston kannalta kestävänä energiamuotona. Komissio linjasi joulukuussa, että sekä ydinvoima että maakaasu luetaan kestäviksi niin sanotussa taksonomia-asetuksessa. Linjaus merkitsee, että ne voivat saada kestävän kehityksen mukaista rahoitusta.

– Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on todellakin välttämätöntä nostaa hiilettömän sähkön tuotantoa Euroopassa, kun tiedetään, että itse sähkön kysyntä kaksinkertaistuu 30 vuodessa, Breton sanoo.

Breton on ranskalainen, ja Ranskassa ydinvoimalla tuotetaan merkittävästi sähköä. Sen sijaan naapurimaa Saksa on päättänyt luopua ydinvoimasta, minkä vuoksi se on EU:ssa vastustanut ydinvoimalle myönteisiä linjauksia.

EU:ssa tuotetaan ydinvoimalla 26 prosenttia energiasta. Breton ennustaa, että osuus putoaa 15 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.