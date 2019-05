EU-komissaari ehdottaa metsätukiaisia, joilla hoidetaan hiilinielut kuntoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Phil Hogan vieraili Suomessa tavaten kokoomusjohtoa ja maatalouspäättäjiä.

EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan ehdottaa uutta mallia, jolla samaan aikaan sekä perustettaisiin hiilinieluja ympäri Eurooppaa että paikattaisiin maanviljelijöiden vaikeaa taloustilannetta. Mallissa EU maksaisi maanomistajille siitä, että nämä istuttavat taimia joutomailleen.

– Tänä päivänä pienet tilalliset pohtivat, miten he selviävät. Metsänhoidon avulla he voivat tehdä paljonkin tilanteensa parantamiseksi: he voivat ottaa tuotantoon maita, jotka ovat nyt tuotannon ulkopuolella, Hogan sanoi maanantaina Helsingissä.

Hoganin ehdotus kulkee nimellä ”Yhden hehtaarin aloite”. Hänen mukaansa mallin käyttöönotto toisi monenlaisia hyötyjä. Yleinen hyöty on, että EU:hun perustetaan pieniä, noin hehtaarin kokoisia metsiköitä, jotka sitovat ilmakehästä hiiltä ja hidastavat ilmastonmuutosta. Maanomistajat puolestaan saisivat pientä lisätuloa.

– Kaikilla viljelijöillä on joutomaata, Hogan perustelee.

”Yhden hehtaarin aloitteelle” voitaisiin myöntää tukea EU:n aluetukien kautta. Aluetuista maksetaan jo nykyisin osa maataloustuista.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo, että ehdotus kuulostaa kiinnostavalta ja merkittävältä, vaikka Suomen pinta-alasta onkin jo 86 prosenttia metsää.

– Tämä voisi olla merkittävä Suomellekin, koska voisimme metsittää maita, jotka ovat kaukana tilakeskuksista. Tällä voi voidaan yhdistää ilmastonmuutoksen torjunta ja maatalous, Mykkänen toteaa.

Maanomistajia edustavan MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vahvistaa, että Suomesta löytyy tarkoitukseen sopivia peltoja.

– Heitän lonkalta, että meiltä löytyy hyvinkin yli 100 000 hehtaaria huonosti kannattavia peltoja, joita voisi ajatella, Marttila sanoo.

Hän lisää, että ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta hyödyllisintä on estää metsäkatoa, ei niinkään vähentää hakkuita talousmetsissä. Suomessakin metsäkatoa tapahtuu, ja sen aiheuttaa yleensä infrarakentaminen eli metsän raivaaminen esimerkiksi asutuksen ja teollisuuslaitosten tieltä.

Marttila muistuttaa, että maanomistajan kannalta on merkittävää, millaista tukea Yhden hehtaarin aloitteen taimikot saisivat. Huonosti kannattavat pellotkin saavat maataloustukea, mutta jos peltoon istutetaan puuntaimia, maataloustuet katkeavat. Tästä syystä Yhden hehtaarin metsien tulisi saada tukea ainakin kymmenen vuoden ajan, hän arvioi.

Hogan sanoo, että Yhden hehtaarin tuet ja kaikki muutkin maataloustuet riippuvat siitä, millainen on EU:n rahoituskehys vuosille 2021–2027. EU-maiden päämiehet suosivat tällä hetkellä EU:n turvallisuutta ja yhteistä puolustusta, joten maataloustuet ovat vaarassa. EU-maatalousministerien kannattaa etsiä mahdollisimman yhtenäinen linja ja perustella tukitoiveensa hyvin, hän sanoo.

– Kun pyytää rahaa, pitää kertoa, mihin sitä tarvitsee.

Keskustaoikeistolainen Hogan vieraili maanantaina Helsingissä tavaten kokoomusjohtoa sekä maatalousvaikuttajia.