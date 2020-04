EU kokoaa kumppaneita koronarokotteen rahoittamiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varainkeruulla pyritään saamaan kokoon 7,5 miljardia euroa.

Euroopan unioni järjestää yhdessä eri organisaatioiden kanssa koronaviruksen kansainvälistä torjuntaa koskevan varainkeruutapahtuman 4. toukokuuta 2020 alkaen.

Maailman terveysjärjestö (WHO) ja maailmanlaajuiset terveysalan järjestöt ovat esittäneet yhteisen toimintakehotuksen tavoitteenaan nopeuttaa turvallisten, laadukkaiden, tehokkaiden ja kohtuuhintaisten koronaviruksen diagnosointi- ja hoitomenetelmien ja rokotteiden tasapuolista saatavuutta.

EU aikoo järjestää maailmanlaajuisen varainkeruutapahtuman, jolla kerätään varoja näiden toimien tukemiseksi.

Maailman maita ja järjestöjä kehotetaan kantamaan kortensa kekoon, jotta saadaan kokoon alustavaksi rahoitustavoitteeksi asetetut 7,5 miljardia euroa.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa, että koko maailman, sen johtajien ja jokaisen ihmisen on torjuttava koronavirusta yhdessä.

– Käynnistämme kymmenen päivän kuluttua maailmanlaajuisen varainkeruutapahtuman, joka on todellinen maraton. Sellaista tarvitaan, sillä koronaviruksen pysäyttäminen edellyttää maailmanlaajuisia jatkuvia toimia monilla rintamilla. Meidän on kehitettävä rokote, aloitettava sen tuotanto ja otettava se käyttöön kaikkialla maailmassa. Lisäksi rokote on saatettava markkinoille kohtuulliseen hintaan, von der Leyen toteaa tiedotteessa.

Tutkijat ja kehittäjät eri puolilla maailmaa tekevät ankarasti työtä löytääkseen ratkaisuja, joiden avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä ja suojella terveyttä.

Komissio pitää 4. toukokuuta alkaen kirjaa maiden ja liike-elämän säätiöiden tekemistä rahoituslupauksista.

Komissio pyytää myös valtioita, elinkeinoelämän johtajia, julkisuuden henkilöitä, tunnettuja hyväntekijöitä, taiteilijoita ja kansalaisia kampanjoimaan varainkeruutapahtuman puolesta.

Kerätyt varat kanavoidaan kolmeen osa-alueeseen eli diagnosointimenetelmiin, hoitomenetelmiin ja rokotteisiin.

Tapahtuman lähtölaskenta alkaa tänään eli YK:n järjestämän maailman rokotusviikon 2020 ensimmäisenä päivänä.