EU-johtajat: Venäjä hyvin todennäköisesti vastuussa hermomyrkkyiskusta

EU-maiden päämiehet keskustelivat viime yönä kello kahteen asti ja antoivat sen jälkeen virallisen lausunnon. EU-maat antavat tukensa Britannian arviolle siitä, että Venäjä on vastuussa Salisburyn hermomyrkkyiskusta.

Venäläinen entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä joutuivat hermomyrkkyiskun kohteiksi Salisburyssa Britanniassa muutama viikko sitten. Sotilastason hermomyrkky on kehitetty Venäjällä.

Päämiehet päättivät kutsua EU:n suurlähettilään Moskovasta neljäksi viikoksi neuvotteluihin.

– Eurooppa-neuvosto on samaa mieltä Britannian hallituksen kanssa siitä, että Venäjä on hyvin todennäköisesti vastuussa Salisburyn hyökkäyksestä, eikä ole muuta uskottavaa selitystä, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kirjoitti Twitterissä puolen yön aikaan.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.

— Donald Tusk (@eucopresident) March 22, 2018