EU-johtajat eivät löytäneet komissiolle puheenjohtajaa

EU kypsyttelee päättämättömyyttään viikon ajan, ja järjestää sitten uuden huippukokouksen.

EU-maiden päämiehet eivät päässeet sopuun siitä, kuka valitaan EU-komission puheenjohtajaksi vuosille 2019–2024. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk päätti neljän tunnin keskustelun jälkeen, että neuvottelut Brysselissä keskeytetään. Uusi huippukokous järjestetään 30. kesäkuuta.

Suomea edustanut pääministeri Antti Rinne (sd.) uskoo, että tulevan viikon aikana ratkaisu kypsyy.

– Tavoitteena on että ensi sunnuntaina löydetään lopullinen ratkaisu. Uskon, että ratkaisu löydetään. Jännitteitä on suuntaan ja toiseen mutta kaikilla on hyvä tahtotila ratkaista asia.

Donald Tusk toi kokoukseen kolmen kärkiehdokkaan nimet, EPP:n Manfred Weberin, sosiaalidemokraattien Frans Timmermansin ja liberaalien Margaret Vestagerin. Tusk joutui toteamaan, että yhdellekään ehdokkaalle ei löytynyt riittävästi tukea.

– Osalla kärkiehdokkaista edellytykset tehtävään heikentyivät, osalla pysyivät ennallaan. Uskon, että tulee myös muita nimiä, Rinne sanoo.

Hän ei tarkenna, kenen mahdollisuudet heikentyivät. Hän toteaa, että komission puheenjohtaja on osa isompaa nimityspakettia.

EU-komission puheenjohtajan valitsee EU-parlamentti, mutta EU-päämiesten tulee antaa sille ehdotus. Päämiehet voivat päättää ehdokkaansa määräenemmistöllä, mutta he pyrkivät yksimieliseen päätökseen.

Komission puheenjohtajan lisäksi päämiehet yrittävät löytää uuden Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, EU-parlamentin puhemiehen ja EU:n ulkopoliittisen edustajan. Rinne toteaa, että pakettiin kuuluu myös komission varapuheenjohtajan paikka. Lisäksi syksyllä valitaan Euroopan keskuspankin pääjohtaja, mutta Rinteen mukaan tätä ei välttämättä päätetä nyt laadittavassa nimityspaketissa.

Uusi huippukokous järjestetään nopealla aikataululla, koska EU-päämiehet haluavat pitää huippupaikkojen valinnan omissa käsissään. EU-parlamentti kokoontuu 2. heinäkuuta, ja se vallitsee silloin puhemiehen. Jos EU-päämiehet eivät siihen mennessä ole päättäneet, kenestä he haluavat puhemiehen, parlamentti päättää sen itsenäisesti.