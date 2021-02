EU-johtaja ja pääministeri ovat kaksoisolentoja – kiusallinen tilanne

Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal aloitti tiistaina kolmipäiväiset neuvottelut Brysselissä EU:n ja Ukrainan taloussuhteiden tiivistämisestä ja osapuolien välisestä assosiaatiosopimuksesta.

Pääministerin esiintyminen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin kanssa on herättänyt huvittuneitakin reaktioita.

Moni kommentoija on huomauttanut, että miehet näyttävät lähes identtisiltä.

– Suoraan sanottuna en pysty erottamaan, kumpi on kumpi, Le Figaro -lehden toimittaja Stéphane Siohan havainnoi Twitterissä.

Today #Ukraine PM Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) had a meeting with Charles Michel (@eucopresident), from the European Council, about the Ukraine/EU Association agreement. But, to be honest, I JUST CAN'T RECOGNISE WHO IS WHO!! #twins 🧐🤪 pic.twitter.com/gX2Wq0mQPY

— Stéphane Siohan (@stefsiohan) February 9, 2021