EU ja Nato tuomitsevat Venäjän kyberhyökkäykset

EU ja Nato syyttävät Venäjän sotilastiedustelua (GRU) useista viime vuosina tehdyistä verkkohyökkäyksistä.

Hollannin tiedustelupalvelu ja Britannia kertovat estäneensä huhtikuussa GRU:n verkko-operaation, jonka kohteena oli Hollannin Haagissa sijaitseva kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW. Tapaus liittyi entisen venäläisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä murhayritykseen Britanniassa.

Britannian hallitus ilmoitti torstaina selvittäneensä GRU:n olleen myös monien muiden viime vuosina tehtyjen verkkohyökkäysten takana. EU:n mukaan Venäjän toiminta rikkoo kansainvälistä oikeutta ja uhkaa sen instituutioita.

– Olemme äärimmäisen huolissamme tavasta, jolla OPCW:n luotettavuutta yritettiin murentaa, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja korkea edustaja Federica Mogherini toteavat.

– Järjestö pyrkii vähentämään kemiallisten aseiden määrää YK:n mandaatin mukaisesti. GRU:n aggressiivinen toimenpide oli hyökkäys tätä tavoitetta vastaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan kyberhyökkäykset ovat vaikuttaneet myös Venäjän kansalaisiin ja aiheuttaneet valtavia taloudellisia menetyksiä.

– Nato tulee jatkamaan puolustuksensa vahvistamista myös kyberulottuvuuden osalta, Stoltenberg sanoo.

#NATO stands in solidarity with the Dutch & UK governments in calling out #Russia on its cyber attacks against @OPCW & others. Russia must stop its reckless pattern of behaviour to undermine international law & institutions. NATO Allies work together to bolster our cyber defences pic.twitter.com/8dPHcRBdYy

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 4, 2018