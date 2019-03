EU ja Britannia tekivät viime hetken Brexit-sopimuksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Theresa May matkusti Strasbourgiin ja sai neuvoteltua vähäisen parannuksen vanhaan sopimukseen.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Britannian pääministeri Theresa May ovat tehneet Brexit-sopimukseen lisäyksen, jonka May toivoo helpottavan sopimuksen hyväksymistä. Britannian parlamentti äänestää sopimuksesta tänään tiistaina.

– Valinta on selvä: joko tämä sopimus tai ei Brexitiä lainkaan. Britannian ero tulee saattaa hallittuun päätökseen, Juncker totesi Twitterissä.

May lensi maanantai-iltana Ranskan Strasbourgiin hakemaan viime hetken helpotuksia sopimukseen. EU-parlamentti kokoontuu rutiininsa mukaiseen täysistuntoon Strasbourgissa, minkä vuoksi Junckerkin oli siellä.

Brexit-sopimuksen lisäyksessä korostetaan aiempaa voimakkaammin, että niin sanottu Irlannin backstop on tarkoitettu väliaikaiseksi.

– Jos tämä instrumentti otetaan käyttöön, siitä ei saa tulla pysyvää eikä se saa olla pohjana tuleville suhteillemme, May totesi yhteisessä tiedotustilaisuudessa Strasbourgissa.

Backstop eli ”perälauta” tarkoittaa, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen raja pysyy avoimena Brexitin jälkeenkin. Käytännössä tämä todennäköisesti tarkoittaa, että Pohjois-Irlanti pysyy EU:n tulliunionissa.

Britannian parlamentille perälauta on ollut vaikea hyväksyä, ja se hylkäsi jo kertaalleen tammikuussa Mayn neuvotteleman Brexit-sopimuksen. Hylkäämisen jälkeen May lupasi neuvotella parannuksia sopimukseen, mitä hän on kahden kuukauden ajan yrittänytkin.

EU ei tähän saakka ole halunnut joustaa Irlannin rajakysymyksessä. Britannian haluaa erota EU:n tulliunionista, mikä tarkoittaisi, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla jouduttaisiin tekemään rajatarkastuksia. Osapuolten välinen rauhansopimus vuodelta 1998 kieltää rajatarkastukset.

Jos Britannian parlamentti hyväksyy Mayn sopimuksen, Britannia eroaa EU:sta maaliskuun 29. päivän iltana. Jos se hylkää sopimuksen, Britannia äänestää keskiviikkona, eroaako se EU:sta ilman sopimusta (kova Brexit). Jos Britannia hylkää kovan Brexitin, parlamentti äänestää torstaina siitä, pyytääkö Britannia lykkäystä Brexitille.

Kovan Brexitin kannattajat aikovat kokoontua tiistaina iltapäivällä pohtimaan, voivatko he äänestää sopimuksen puolesta nyt, kun May on neuvotellut siihen lisäyksen.