”EU ja Amerikka ovat parhaita ystäviä”

Donald Tusk kiistää, että Euroopan unioni olisi Yhdysvaltojen vihollinen.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoo Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen olevan parhaat ystävät.

”Kuka ikinä sanoo meidän olevan vihollisia, levittää feikkiuutisia”, Tusk sanoo Twitterissä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump mainitsii CBS Newsin sunnuntaina julkaisemassa haastattelussa, että hän pitää EU:ta yhtenä Yhdysvaltain suurimmista vihollisista (foe). Asiasta kertoo tässä The Hill.

”Minusta meillä on paljon vihollisia. Minusta Euroopan unioni on vihollinen siinä, mitä he tekevät meille kaupankäynnissä”, Trump vastasi kysymykseen siitä, ketä hän pitää globaalisti suurimpana vihollisenaan.

”Venäjä on vihollinen tietyissä asioissa. Kiina on vihollinen taloudellisesti. Mutta se ei tarkoita, että he ovat pahoja. Se ei tarkoita mitään. Se tarkoittaa, että he ovat kilpailukykyisiä”, hän lisäsi.

Trump sanoo, ettei voi ottaa EU:ta kohtaan täysin toistelevaa asennetta, koska hänen vanhempansa ovat syntyneet siellä.

”Tiedätkö, rakastan noita maita. Kunnioitan noiden maiden johtajia. Mutta kaupankäyntimielessä he ovat todella käyttäneet meitä hyväkseen. Monet noista maista ovat Natossa eivätkä ole maksaneet laskujaan”, Trump sanoi.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) July 15, 2018