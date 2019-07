EU-huippukokous keskeytettiin, sopua yritetään vielä

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on keskeyttänyt EU-päämiesten yli 18 tuntia jatkuneen kokouksen kello 13 jälkeen Suomen aikaa.

Kokousta jatketaan huomenna tiistaina kello 11 paikallista aikaa. Asiasta kertoi Tuskin tiedottaja Twitterissä.

Osa EPP-johtoisista jäsenmaista vastustaa sosialidemokaatteja edustavan hollantilaisen Frans Timmermansin valintaa komission puheenjohtajaksi. Komission puheenjohtajuus on ollut aiemmin keskusta-oikeistolaisen EPP:n hallussa, mutta EPP:n kärkiehdokas Manfred Weber ei ole saanut muiden jäsenmaiden tukea tehtävään.

Muun muassa Politicon tietojen mukaan pöydällä on nyt ollut paketti, jossa komission puheenjohtajuus menisi sosialidemokraattien kärkiehdokkaalle Timmermansille. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi nousisi EPP:stä Maailmanpankin vt. pääjohtajana toiminut bulgarialainen Kristalina Georgieva ja EU:n korkean edustajan paikka menisi liberaalien kärkiehdokkaalle, tanskalaiskomissaari Margrethe Vestagerille tai Belgian pääministerille Charles Michelille.

Euroopan parlamentin puheenjohtajuus jaettaisiin saksalaisen Manfred Weberin ja liberaalien Guy Verhofstadtin välillä.

Päämiehet ovat yrittäneet saada huippupaikat jaettua ennen Euroopan parlamentin ensimmäistä kokousta huomenna tiistaina.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.

— Preben Aamann (@PrebenEUspox) July 1, 2019