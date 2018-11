EU-huijaus ja tyttöystävä Krimiltä – pääministeri skandaalissa

Tuhannet tshekit osoittivat mieltään marraskuun puolivälissä Prahan kaduilla vaatien pääministeri Andrej Babisin eroa EU-rahoitukseen liittyvän korruptioskandaalin vuoksi. Babisin on myös väitetty tehneen yhteistyötä salaisen poliisin kanssa ennen Tshekkoslovakian kommunistihallinnon romahdusta vuonna 1989.

Babisin pojan esittämät kaappausväitteet ovat hämmentäneet tilannetta entisestään. Andrej Babis Junior otti tammikuussa yhteyttä maan poliisivoimiin ja väitti, että pääministeri oli halunnut hänen ”katoavan” korruptioepäilyjen vuoksi. Poika kertoi, että hänet oli viety Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle.

Pääministerin mukaan kidnappausväitteet ovat perättömiä, sillä poika oli tuolloin vierailemassa Krimillä ukrainalaisen tyttöystävänsä kanssa.

Tapausta selvittäneen Radio Free Europen mukaan Juniorin tyttöystävä on 30-vuotias Yelyzaveta, joka asuu Kryvyi Rihin kaupungissa Kaakkois-Ukrainassa. Toimittajat löysivät Yelyzavetan äidin, jonka mukaan tytär tapasi Babis juniorin Krimin niemimaalla tietämättä, että hän oli Tshekin pääministerin poika.

Yelyzaveta poseeraa sosiaalisen median julkaisuissa Pyhän Yrjön nauhojen kanssa, jotka symboloivat Venäjällä voittoa natsi-Saksasta. Ukrainassa nauhoja ovat viime vuosina käyttäneet lähinnä Venäjän tukemat separatistit, minkä vuoksi niiden käyttö kiellettiin maassa viime vuoden kesällä hyväksytyn lain nojalla.

Yelyzaveta oli myös julkaissut vuonna 2014 kuvan lapsestaan ja Krimin niemimaalla vierailleesta Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevistä.

Tshekin pääministerin poika otti yhteyttä poliisiin Kryvyi Rihistä tammikuun 5. päivänä.

– Minut on kaapattu Krimille. Olen nyt Ukrainassa tyttöystäväni asunnolla. Minua ollaan pakottamassa tahtoni vastaisesti psykiatriseen toimenpiteeseen. Isäni halusi minun katoavan niin kauan kuin [EU-rahoitusta koskeva skandaali] jatkuu.

Korruptiosyytökset liittyvät Prahan lähellä sijaitsevaan maatilaan ja Haikaranpesä-nimiseen seminaarikeskukseen. Poliisin mukaan Babis oli mahdollisesti piilottanut omistusosuutensa, jotta sai projektille lainvastaisesti Euroopan unionin rahoitusta.

Pääministeri Andrej Babis on painottanut olevansa syytön ja väittänyt poikansa olevan mielisairas.

Yalyzavetan äidin mukaan Juniorin mielenterveyteen liittyvät väitteet ovat perättömiä. RFE:n toimittajat tavoittivat Yalyzavetan puhelimitse, mutta hän ei halunnut kommentoida tapausta. Hänen kerrotaan oleskelevan parhaillaan Sveitsissä pääministerin pojan ja tämän äidin kanssa.

Tshekin poliisi kertoo tutkivansa sekä kaappausväitteitä että mahdollista korruptiovyyhtiä.

