EU haluaa lippunsa mukaan olympiakisoihin

Komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas ehdottaa EU-lipun kantamista Tokion olympialaisten avajaisissa puheenjohtajamaa Slovenian lipun rinnalla.

Schinas on julkaissut aiheesta avoimen kirjeen olympiakomitealle Slovenian pääministeri Janez Janšan kanssa.

Schinasin mukaan EU-lippu toimisi avajaisseremoniassa rauhanomaisen rinnakkaiselon, suvaitsevaisuuden ja solidaarisuuden symbolina.

– Arvoja, jotka ovat yhteisiä Euroopan unionille ja olympialiikkeelle, Margaritis Schinas kirjoittaa Twitterissä.

EU-lippua kannettaisiin Tokion olympialaisten avajaisissa perjantaina Slovenian urheilijoiden mukana.

– Tämä tekisi slovenialaisista urheilijoista eurooppalaisen yhtenäisyyden lähettiläitä, Janša ja Schinas toteavat.

The EU flag needs to show in the #Tokyo2020 opening ceremony as symbol of peaceful coexistence, tolerance and solidarity. Values that are common to the European Union and to the Olympic movement.

