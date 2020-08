EU ei tunnusta Valko-Venäjän vaaleja – ”Tuemme kansaa”

EU-maiden johtajat eivät tunnusta Valko-Venäjän vaalitulosta ja vaativat väkivaltaisuuksien lopettamista sekä poliittisten vankien vapauttamista.

Eurooppa-neuvosto kokoontui keskiviikkona ylimääräiseen kokoukseen puimaan Valko-Venäjän kireää tilannetta.

Kovien protestien ja lakkojen kohteeksi vilpillisten vaalien jälkeen joutunut Lukašenka on pyrkinyt viime päivinä ankarasti maalaamaan kuvaa siitä, että mielenosoituksia masinoidaan länsimaista. Mellakapoliisien on kerrottu jatkaneen taas keskiviikkona kovia otteita mielenosoittajia kohtaan ainakin pääkaupunki Minskissä.

– Viestimme on selvä. Väkivallan on loputtava ja rauhanomaisen ja kaikki mukaan ottavan dialogin pitää alkaa. Valko-Venäjän johdon on heijastettava kansan tahtoa, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel tviittasi kokouksen alla.

Hänen mukaansa Valko-Venäjän mielenosoituksissa ei ole kyse geopolitiikasta vaan ihmisten oikeudesta valita johtajansa vapailla vaaleilla.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi kokouksen jälkeen Valko-Venäjän kansan haluavan muutosta.

– He vaativat laittomasti vangittujen vapauttamista ja poliisiväkivallasta vastuussa olevien asettamista syytteeseen. He haluavat demokratiaa ja uudet presidentinvaalit. EU tukee Valko-Venäjän kansaa, von der Leyen tviittasi.

Hän summasi EU:n ”kolme vahvaa viestiä”.

– Tuemme valkovenäläisiä, jotka haluavat perusvapaudet ja demokratiaa. Asetamme pakotteita kaikille väkivallasta, sorrosta ja vaalivilpistä vastuullisille. Tuemme rauhanomaista demokraattista vallanvaihtoa Valko-Venäjällä.

