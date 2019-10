EU antoi lisäaikaa Brexitille tammikuun loppuun

Euroopan unioni myönsi maanantaina kolmen kuukauden jatkoajan Britannian EU-erolle. Brexitin takaraja on tammikuun lopussa 2020.

Britannian voi erota EU:sta myös aikaisemmin, jos erosopimus saadaan käsiteltyä parlamentissa ja siten voimaan.

Britannian parlamentti päättää maanantaina siitä, järjestetäänkö maassa ennenaikaiset vaalit, kertoo BBC.

Pääministeri Boris Johnson haluaisi järjestää parlamenttivaalit 12. joulukuuta. Ennenaikaisille vaaleille tarvitaan kahden kolmasosan tuki alahuoneessa. Siten pääministeri tarvitsee tukea oppositiolta.

Suurin oppositiopuolue eli työväenpuolue Labour on ilmoittanut, että vaalit käyvät ainoastaan siinä tapauksessa, että sopimukseton EU-ero estetään.

Skotlannin kansallispuolue (SNP) ja liberaalidemokraatit ovat ehdottaneet, että vaalit pidettäisiin 9. joulukuuta.

Konservatiivihallituksen kerrotaan aikovan esittää ”lähes identtistä” lakiehdotusta SNP:n ja liberaalidemokraattien mallin mukaisesti, jos Labour ei tue hallituksen suunnitelmaa maanantai-iltana.

Britannian oli määrä erota EU:sta 31. päivä lokakuuta eli tämän viikon torstaina. Pääministeri Johnsonin piti kuitenkin hakea lykkäystä Brexitille, koska Britannian hallituksen ja EU:n neuvottelemaa sopimusta ei saatu voimaan.

Johnson totesi monesti, että Britannian eroaisi EU:sta 31. lokakuuta joko sopimuksen kanssa tai ilman sitä. Parlamentin alahuoneen säätämä laki velvoitti pääministerin kuitenkin hyväksymään EU:n jatkoaikatarjouksen.

Britannian EU-eropäivää on siirretty aiemmin jo kahdesti. Alkuperäinen eropäivä oli jo maaliskuussa.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

