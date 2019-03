EU antoi briteille armonaikaa – Brexit siirtyy vähintään kaksi viikkoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juha Sipilän mukaan on todennäköistä, että Britannian parlamentti hylkää kolmannen kerran erosopimuksen ja maa päätyy kovaan Brexitiin.

EU-maiden päämiehet ovat myöntäneet Britannialle lykkäystä EU-eroon eli Brexitiin. Päämiehet asettivat huippukokouksessaan kaksi takarajaa.

Jos Britannian parlamentti hylkää ensi viikolla erosopimuksen kolmannen kerran, Britannialla on aikaa huhtikuun 12. päivään saakka kertoa, millä tavoin se haluaa edetä. Brexit lykkääntyy siis vähintään kaksi viikkoa, koska alkuperäinen eropäivä olisi ollut 29. maaliskuuta.

Jos taas Britannian parlamentti hyväksyy erosopimuksen, Britannia voi pysyä EU:n jäsenenä toukokuun 22. päivään saakka. Lisäajan maa käyttää silloin Brexitin teknisiin valmisteluihin.

Britannian pääministeri Theresa May pyysi alunperin kolmen kuukauden lykkäystä kesäkuun 30. päivään saakka. Näin pitkää jatkoaikaa päämiehet eivät antaneet, koska he eivät halua, että Brexit sekoittaa EU-vaalit, jotka järjestetään toukokuun 23.–26. päivänä.

May kuitenkin hyväksyi EU:n tarjoamat ehdot.

Huippukokouksen puheenjohtaja Donald Tusk toteaa, että Brexit siirtyy.

– Tämä tarkoittaa, että huhtikuun 12. päivään saakka kaikki vaihtoehdot pysyvät auki ja jyrkänteeltä putoaminen siirtyy, Tusk sanoi tiedotustilaisuudessaan.

EU ei edelleenkään avaa erosopimusta ja neuvottele sen sisältöä uudelleen.

Kahden viikon jatkoaika tekee mahdolliseksi sen, että Britannia hakee vielä pitkää lykkäystä Brexitille: Jos maan parlamentti hylkää erosopimuksen, Britannialla on huhtikuun 11. päivään saakka ilmoittaa, että se osallistuu EU-vaaleihin.

EU on asettanut ehdoksi, että jos britit haluavat pitkän jatkoajan, sen täytyy osallistua vaaleihin. May on toistaiseksi sulkenut pois tämän vaihtoehdon.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmaisi tiedotustilaisuudessaan turhautumisensa vaikeaan Brexit-prosessiin.

– Kello käy, ei vain Brexitille, vaan muillekin asioille. Meidän täytyy hoitaa Euroopan kansalaisten asioita, hän sanoi.

Junckerille esitettiin kysymys, kuinka pitkä olisi ”pitkä lykkäys”, jota on väläytelty. Juncker pohti vastaustaan ja totesi lyhyesti:

– Aivan loppuun saakka (until the very end).

Pääministeri Juha Sipilä pitää todennäköisenä, että Britannian parlamentti hylkää erosopimuksen ensi viikolla kolmannen kerran.

– Keskusteluista May kanssa tuli ilmi, että 95-prosenttisella todennäköisyydellä vastaus ensi viikolla on ”ei”.

Todennäköisin vaihtoehto Sipilän mukaan on, että Britannia lähtee EU:sta ilman erosopimusta. EU-vaaleihin, maa tuskin osallistuu.