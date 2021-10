EU antamassa myönnytyksiä Britannian Brexit-vaatimuksille

EU-komissio aikoo tehdä Britannialle tarjouksen, jonka se toivoo päättävän kiistan Pohjois-Irlannin tullitarkastuksista. Sky Newsin mukaan EU ehdottaa, että Britannia voi luopua 50 prosentista tarkastuksia. Helpotukset koskisivat ainakin lihatuotteita, joiden tullitarkastukset ovat synnyttämässä ”makkarasodan” EU:n ja Britannian välille.

BBC:n mukaan EU lupaa myös, että lääkkeiden tarkastuksia voidaan vähentää.

EU-komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič kertoo keskiviikkona kello 19.30 Suomen aikaa, mitä hän tarkkaan ottaen esittää.

Kun Britannia erosi EU:sta, osapuolet tekivät Brexit-sopimukseen erityisen Pohjois-Irlanti-pöytäkirjan. Se takaa, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja säilyy avoimena Brexitin jälkeenkin. Tästä kuitenkin seuraa, että tuotteet on tarkastettava, kun ne kuljetetaan muualta Britanniasta Pohjois-Irlantiin.

Britannia, joka hyväksyi pöytäkirjan jouluna 2019, on uhannut yksipuolisesti irtisanoa sen. Se katsoo, että tarkastukset vaikeuttavat liikaa maan sisäistä kauppaa ja tavaroiden kulkua.

EU puolestaan haluaa varmistaa, ettei Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajan yli pääse EU:n sisämarkkinoille sellaisia tuotteita, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia. Irlanti kuuluu EU:hun, mutta Pohjois-Irlanti kuuluu Britannialle.

Britannian Brexit-ministeri David Frost sanoi tiistaina, että hän on tehnyt EU-komissiolle oman esityksensä pöytäkirjan muuttamiseksi.

