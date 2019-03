EU antaa briteille jatkoaikaa, jos nämä hyväksyvät Brexit-sopimuksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittiparlamentti kokoontui hätäkeskusteluun Brexitin takia.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoo, että EU on valmis myöntämään Britannialle lykkäystä Brexitiin. Lykkäys kuitenkin edellyttää, että Britannian parlamentti hyväksyy Britannian hallituksen neuvotteleman erosopimuksen.

– Nähdäkseni lykkäys ei aiheuta riskejä, etenkin, jos sen tarkoituksena on edistää sopimuksen vahvistamisprosessia, Tusk sanoi hetki sitten tiedotustilaisuudessaan.

Britannian pääministeri Theresa May pyysi aiemmin tänään kolmen kuukauden lykkäystä Brexitiin. Ero tapahtuisi kesäkuun lopussa. EU-komissio kommentoi aiemmin tänään, että se voi myöntää lykkäystä vain toukokuun 23. päivään saakka, koska tuolloin järjestetään EU-vaalit.

Tusk puolestaan totesi, että hänen mielestään Britannialle voidaan myöntää ”lyhyt” lykkäys.

– EU-johtajat keskustelevat tästä huomenna, Tusk sanoo.

EU-maiden päämiehet kokoontuvat torstaina ja perjantaina Brysseliin huippukokoukseen.

Britannian parlamentti ei kuitenkaan ehdi käsitellä erosopimusta ennen torstaita.Tuskin mukaan päämiehet voidaan lyhyellä varoitusajalla kutsua uuteen kokoukseen, jos Britannian parlamentti ensi viikolla hyväksyy erosopimuksen.

– En epäröi kutsua koolle ylimääräistä kokousta ensi viikolla.

Britannian parlamentti käy parhaillaan hätäkeskustelua Brexistä. Britannian on määrä erota maaliskuun 29. päivänä. Parlamentti on jo kahdesti hylännyt erosopimuksen. Jos se hylkää sopimuksen ensi viikolla, on vaara, että Britannia eroaa ilman sopimusta.