EU-alueelle 50 miljoonaa Pfizerin koronarokotetta lisää

Euroopan unioni on sopinut BioNTech-Pfizerin kanssa, että koronarokotteita toimitetaan kesäkuun loppuun mennessä 50 miljoonaa annosta aiemmin sovittua enemmän.

Asiasta kertoo Twitterissä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Suomen osuus on noin 600 000 rokotetta.

Aiemmin oli sovittu, että BioNTech-Pfizer toimittaisi 50 miljoonan rokotteen erän vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä eli rokotteiden toimitusta aikaistettiin.

Kyseessä on 25 prosentin lisäys rokotetoimituksiin, eli yhteensä BioNTech-Pfizer toimittaa EU:lle toisen vuosineljänneksen aikana 250 miljoonaa rokoteannosta.

Rokotteiden toimitukset alkavat von der Leyenin mukaan huhtikuusta alkaen.

