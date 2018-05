EU aloittaa kauppaneuvottelut Australian ja Uuden-Seelannin kanssa

Euroopan komissio on päättänyt aloittaa neuvottelut vapaan kaupan esteiden poistamiseksi Australian ja Uuden-Seelannin sekä EU:n välillä. Australian ja Uuden-Seelannin sekä EU:n välinen kauppa on jo nyt lähes EU:n ja Meksikon tai Kanadan välisen kaupan tasolla pitkästä välimatkasta huolimatta. Asiasta päätettiin EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa.

Suomea kokoontumisessa edustanut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) kertoi neuvottelujen etenemisestä Twitterissä. Virolainen mainitsi twiitissään, että EU:n kauppapolitiikasta vastaavaa Cecilia Malmströmiä on ohjeistettu tulevia neuvotteluja varten.

Euroopan komission tiedotteessa Malmström kuvailee neuvottelujen aloittamista innostavaksi. Hänen mukaansa EU sekä Australia ja Uusi-Seelanti jakavat samat arvot sekä globaalin näkemyksen. Malmström kommentoi neuvottelujen aloittamista tärkeäksi mahdollisuudeksi EU-alueen yrityksille laajentaa toimintaansa sekä unionille pitää kiinni kestävän kehityksen tavoitteistaan.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kommentoi neuvottelujen aloittamista selkeäksi viestiksi siitä, että EU ei aio eristäytyä kauppapolitiikassaan, vaan pysyy avoimena.

#EUTrade: The #EU is now set to begin trade negotiations with #Australia and #NewZealand. The message is clear: Europe is open for business – we know that closing ourselves off to the world is neither good for business, nor good for the global economy. https://t.co/hvqNA6b3DN pic.twitter.com/jYkDAijmFZ

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) May 22, 2018