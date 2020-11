EU alkaa vaatia maahanmuuttajilta kieliopintoja

Euroopan unioni valmistelee tiukkasanaiseksi luonnehdittua julkilausumaa maahanmuuttajien kieliopinnoista ja velvollisuudesta integroitua uuteen yhteiskuntaansa.

Guardian-lehden mukaan EU-sisäministerien valmistelemat linjaukset esitellään perjantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macronin aloitteesta.

Macron on varoittanut Ranskan viimeaikaisten väkivaltaisuuksien valossa Eurooppaa islamistisen separatismin vaaroista. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on kutsunut kommentteja ”uskonnolliseksi vainoksi”.

Julkilausumassa EU:ta kehotetaan rahoittamaan muslimivähemmistön uskonnollista koulutusta ääriajattelun vähentämiseksi. Kaikki rahoitus lopetetaan järjestöiltä, jotka julkaisevat ”integraation kannalta vihamielistä sisältöä”.

Ruotsin, Alankomaiden ja Luxemburgin kerrotaan suhtautuneen nihkeämmin lausuntoon, jossa käsitellään maahanmuuton, uskonnon ja turvallisuuden välistä yhteyttä.

Tiukka julkilausuma voi kaatua valmistelussa. EU-diplomaattien mukaan Emmanuel Macron veisi tässä tapauksessa aiheen EU-johtajien käsittelyyn kahden viikon päästä pidettävässä kokouksessa.

– Maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen on kiinni yhteenkuuluvuuden ja tasa-arvon tunteesta. Se on keskeisen tärkeää modernin, moniarvoisen ja avoimen yhteiskunnan sosiaalisen koheesion kannalta, EU-lausunnon luonnoksessa todetaan.

To fight the Ideology of Hatred, we need to setup as soon as possible a European Institute to train imams in Europe.

Online messages glorifying terrorism must be quickly removed. There must be no impunity for terrorists and those praising them on internet. pic.twitter.com/O6E1dn13Um

— Charles Michel (@eucopresident) November 9, 2020