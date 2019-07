Etyjissä puhutaan Venäjän toimista Ukrainassa

Kokouksen pääteemana on kansanedustuslaitosten rooli kestävän kehityksen ja turvallisuuden edistämisessä.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kansanedustajat kokoontuvat Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen täysistuntoon Luxemburgiin 4.–8. heinäkuuta, selviää tiedotteesta.

Etyjin 57 osallistujavaltion väliset alueelliset jännitteet näkyvät kokoukselle tehdyissä niin sanotuissa lisäaihe-ehdotuksissa, joissa nostetaan esiin muun muassa Venäjän toimet Ukrainassa ja Georgiassa.

Keskustelua odotetaan lisäksi energiaturvallisuudesta, maahanmuutosta ja muukalaisvihasta, ihmiskaupasta, ilmastonmuutoksesta, uusnatsismista ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä.

Kokouksessa puhuvat muun muassa Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja George Tsereteli, Luxemburgin puhemies Fernand Etgen ja pääministeri Xavier Bettel, hallitustenvälisen Etyjin puheenjohtaja Miroslav Lajčák ja pääsihteeri Thomas Greminger, Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Liliane Maury Pasquier sekä Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen perustajajäseniin kuulunut Yhdysvaltojen edustajainhuoneen nykyinen enemmistöjohtaja Steny Hoyer.

Kokoukseen odotetaan noin kolmeasataa kansanedustajaa Etyj-maista. Eduskunnasta kokoukseen osallistuvat Vilhelm Junnila (Etyj-valtuuskunnan puheenjohtaja, ps.), Johannes Koskinen (varapj., sd.) sekä Eeva-Johanna Eloranta (sd.), Inka Hopsu (vihr.) ja Pia Kauma (kok.).

Kokouksessa käydään myös henkilövaaleja muun muassa yleiskokouksen puheenjohtajan sekä komiteoiden johtopaikoista.

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen komiteajako noudattelee Helsingin vuoden 1975 Ety-kokouksen jakoa kolmeen koriin (I poliittinen ja turvallisuuskomitea, II talous-, tiede-, teknologia- ja ympäristökomitea sekä III ihmisoikeus, demokratia- ja humanitaaristen kysymysten komitea).

Kokouksen päätteeksi parlamentaarikot hyväksyvät loppuasiakirjan, joka koostuu komiteoiden valmistelemista päätöslauselmista.

Niitä on kahdenlaisia: kokouksen pääteemaa (”Advancing Sustainable Development to Promote Security: The Role of Parliamentarians”) käsitteleviä sekä lisäaihe-ehdotusten pohjalta syntyneitä kannanottoja.