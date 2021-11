Eturauhassyöpään kuolee vuosittain yli 900 miestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eturauhassyöpä on salakavala, mutta hoidettavissa oleva tauti.

Marraskuu on valtakunnallinen eturauhassyöpäkuukausi, jolloin huomio kiinnitetään suomalaisten miesten yleisimpään syöpään.

Docrates Syöpäsairaala ja Suomen eturauhassyöpäyhdistys Propo liittyvät osaksi teemakuukautta Sininen Päivä -kampanjalla, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta eturauhassyövän yleistymisestä sekä kannustaa miehiä hakeutumaan tutkimuksiin ja hoitoihin ajoissa. Kampanja kestää koko marraskuun ja huipentuu 19.11. vietettävään kansainväliseen miestenpäivään.

Eturauhassyöpä on suomalaisten miesten yleisin syöpä, johon sairastuu vuosittain yli 5 000 ja kuolee yli 900 miestä. Vaikka eturauhassyöpää on totuttu pitämään vanhojen miesten tautina, se on työikäistenkin miesten yleisin syöpä.

Docrates Syöpäsairaalan perustaja, professori Timo Joensuu kertaa eturauhassyövän yleisimmät syyt ja parhaat hoitomuodot sekä varoittaa riskistä, joka liittyy oireiden ilmenemisen odotteluun.

Liian moni eturauhassyöpä löytyy vasta levinneenä

Syövät pitäisi löytää aina oireettomina, mutta eturauhassyöpä on tässä mielessä salakavala, sillä se ei useinkaan oireile alkuvaiheessa, jolloin hoidot pitäisi aloittaa.

Joensuun mukaan syövän löytyessä on usein niin, ettei miehellä ole ollut mitään hälyttäviä tuntemuksia, mutta vuosittaisessa perustarkastuksessa PSA-testi kertoo arvojen nousseen yhtäkkisesti huomattavan korkealle tasolle.

– Siksi ei pitäisi tuudittautua siihen, että mennään tutkimuksiin vasta vaivojen ilmetessä, sädehoidon ylilääkäri sekä syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Joensuu muistuttaa.

Oireiden laatu riippuu paljon syövän tarkasta paikantumisesta. Eturauhasen anatomia on sellainen, että virtsaputkea ympäröi sidekudoksesta ja tukisolukosta koostuva keskilohko. Tyypillisesti syöpäpesäke on kapselin ulkoreunan kalvorakenteessa kiinni.

– Jos kasvain on lähellä eturauhasen pinnalla olevaa hermoa, se voi aiheuttaa jomotusta tai kiputuntemusta alavatsassa ja eturauhasen seudulla. Jos se saa kasvaa pidempään, tuloksena voi olla virtsaumpi, jolloin mies ei pysty virtsaamaan ollenkaan. Itse asiassa mikä tahansa muutos virtsatessa voi viitata syöpään, esimerkiksi lisääntynyt virtsaamistarve tai veren esiintyminen virtsatessa, mutta nämä ovat hyvin harvinaisia, Joensuu kertoo.

Ylipaino lisää sairastumisriskiä

Eturauhassyövän kehittymisessä suurin yksittäinen tekijä on solujen vanheneminen, mikä on sinänsä normaali ilmiö ja yksi osa vanhenemiseen liittyvää kehon rappeutumista. Ihmisen ikääntyessä vanhenevat solut alkavat tehdä uusiutuessaan virheitä, esimerkiksi ympäristö- ja perintötekijöistä johtuen.

– Siitä on myös paljon tutkittua tietoa, että eturauhassyövän ilmaantuminen on sidoksissa painonhallintaan. Ylipainoisilla riski on selvästi suurempi, koska rasva-aineenvaihdunta vaikuttaa hormonitasapainoon ja sitä kautta eturauhassyöpäriskiin. Omalla syömisellä ja liikkumisella voi näihin asioihin vaikuttaa paljon, Joensuu lisää.

– Eturauhassyöpä on hoidettavissa modernin sädehoidon keinoin mahdollisimman vähäisillä sivuvaikutuksilla, kunhan tauti löydetään ajoissa. Jokaisen yli 50-vuotiaan miehen tulisi siis itse aktivoitua eturauhassyövän varalta, ja mikäli tautia on havaittu myös lähisuvussa, tulisi seuranta aloittaa jo 40-vuotiaana, Joensuu sanoo.