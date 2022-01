”Että on rätingit pistetty paperiin, se ei muuta mitään”

SDP:n Sanna Marin ja kokoomuksen Petteri Orpo kiistelivät värikkäästi Ylen vaalitentissä.

Torstai-illan Ylen TV1:n aluevaalitentin yhteisosuudessa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo otti esille SDP:n Sanna Marinin puheet.

– Olen kuunnellut tässä nyt SDP:n näkemyksiä. Teillä vallalla oleva ajatus on se, että kun on säädetty laki – kun on tehty hoitajamitoitus, kun on tehty hoitotakuu, kun on tehty sote-uudistus – niin asiat ratkeavat. Mutta käytännön tasolla ei ole ratkennut mitään, Petteri Orpo sanoi.

– Näiltä hyvinvointialueilta puuttuu vielä miljardeja rahaa toimeenpanosta. Sen lisäksi niillä tulee olemaan hyvin niukkaa.

Petteri Orpo huomautti Sanna Marinin varmasti tietävän, että hyvinvointialueiden on tultava toimeen yhdellä tietyllä rahapotilla, joka ”tulee olemaan todella tiukka”.

– Siihen nähden nämä kaikki lukemattomat lupaukset, joita te teette – ne eivät ole kovin mahdollisia. Minä luulen, että tullaan näkemään ympäri Suomen järkyttyneitä sosialidemokraatteja siitä, että rahat eivät riitäkään kaikkeen. Pitää katsoa yhdessä mitä pystytään tekemään, Orpo totesi.

Sanna Marin vastasi, että ”sosialidemokraateilla jos joillakin on kokemusta siitä, millä tavalla asioita tässä yhteiskunnassa hoidetaan ja yhteistyötä myös muiden puolueiden kanssa tehdään”.

– Mutta Petteri, oli ihanaa kun sinä luettelit tuossa äsken listan siitä mitä kaikkea tämä hallitus ja sosialidemokraatit hallituksessa ovat saaneet aikaiseksi. Hoitajamitoituksen, sote-uudistuksen, nyt me olemme antaneet esityksen hoitotakuusta, olemme esitelleet vanhuspalveluiden toisen osan, Sanna Marin sanoi.

– Emme me tietenkään ajattele että vain laki säätämällä tämä asia hoituu, mutta nämä asiat ovat nyt edenneet. Kun kokoomus oli hallituksessa ei vanhuspalveluita laitettu kuntoon, ei ihmisten peruspalveluita laitettu kuntoon. Nyt me olemme lähteneet tätä työtä tekemään. Ja me olemme tehneet sitä. Ja tämä etenee kuin juna.

Petteri Orpo sanoi vastauksessaan, että ”me olemme ilmeisesti eri maassa SDP:n puheenjohtajan kanssa”.

– Nämä asiat eivät todellakaan ole menneet eteenpäin teidän hallituskautenne aikana. Se että on rätingit pistetty paperiin, se ei (vielä) muuta mitään. Meillä on tällä hetkellä valtava kriisi vanhuspalveluissa. Se on heikentynyt teidän vahtivuorollanne kolmen vuoden aikana, vaikka se oli teidän päävaalilupauksenne, Petteri Orpo sanoi.

– En näe yhtään keinoa, millä se hoitotakuu toteutuu. Te ette ole tuoneet niitä. Konkreettisesti siellä kentällä tarvitaan nyt ratkaisuja, ja meillä kokoomuksella on tarjota niitä.

Sanna Marinin mukaan hallituksen aloittaessa seitsemän vuorokauden hoitotakuu onnistui noin 43 prosentilla alueista. Tällä hetkellä luku on hänen mukaansa 59 prosenttia.

– Eli jo nyt tämä tilanne on parantunut, tämän hallituskauden aikana. Ja me tulemme varmistamaan, että joka alueella hoitoa saa seitsemän vuorokauden sisällä, Marin lupasi.

Kiihkeä sananvaihto jatkui Sanna Marinin myöhemmän repliikin jälkeen.

– Itse ihmettelen aina sitä, kuinka Petterillä on pokkaa kertoa täällä, että kaikkea kivaa kaikille ja hyvää kaikille. Kun samaan aikaan te eduskunnassa esitätte miljardileikkauksia julkisiin menoihin, veronalennuksia toinen miljardi, Sanna Marin sanoi.

– Puhut väärää totuutta, koska me emme ole esimerkiksi vaihtoehtobudjetissa leikanneet euroakaan palveluista. …Me olemme vielä osoittaneet lisärahoitusta vanhusten palveluihin. Pitäisi perehtyä mitä me olemme esittäneet ja puhua vasta sitten, Petteri Orpo vastasi.

