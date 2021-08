Etsintäkuulutettu terroristijohtaja Kabulissa

Khalil Haqqani on YK:n ja Yhdysvaltojen etsintäkuuluttama.

Taliban-johtajat ovat saapuneet liikkeen perustajajäsenen mullah Abdul Ghani Baradarin johdolla Kabuliin keskustelemaan maan tulevasta hallituksesta kansallisista rauhanneuvotteluista vastanneen entisen ulkoministerin ja pääministerin Abdullah Abdullahin ja entisen presidentin Hamid Karzain kanssa. BBC:n mukaan Abdullahin ja Karzain vaikutusmahdollisuudet vanhan vallan edustajina ovat erittäin vähäiset, ja kyseessä on lähinnä Taliban-esittämä kutsu alistua heidän islamilaiseeen hallintoonsa.

Neuvottelijoiden joukossa oli myös Haqqani-verkoston Khalil Haqqani, joka on YK:n ja Yhdysvaltain 5 miljoonan dollarin edestä etsintäkuuluttama terroristi. Haqqani myös kävi puhumassa moskeijassa rukoilijoille.

Khalil Haqqani on Haqqani-verkoston perustajan, neuvostomiehitystä vastaan taistelleen uskonsoturin Jalaluddin Haqqanin veli ja verkoston nykyisen johtajan Sirajuddin Haqqanin setä. Haqqani-verkostoa on kuvailtu Talibanin kovan linjan siiveksi, liittolaisryhmittymäksi ja eliittijoukoksi, joka on yhdistelmä sukuklaania, rikollisryhmää ja terroristijärjestöä.

Haqqani-verkosto on vastannut useimmista tuhoisista iskuista Afganistanin hallitusta ja länsimaalaisia joukkoja vastaan. Perinteisesti Haqqanit ovat saaneet tukensa ja rahoituksensa Pakistanilta ja Persianlahden mailta sekä terroristiverkosto al-Qaidalta. Saudi-Arabian suuntaan verkostoituneet Haqqanit ovat toimineet linkkinä al-Qaidan ja Talibanin välillä.

Tapaamisesta on julkaistu kuvia. Myös Abdullah Abdullah on kertonut avoimesti julkaisemiensa kuvien yhteydessä tavanneensa Khalil Haqqanin.

