Etlan tutkimusjohtaja KL:lle: Hallitus taklaa ongelmaa, jota ei ole

Aki Kangasharjun mukaan tuloerot eivät ole kasvaneet lainkaan 2000-luvulla.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimusjohtaja Aki Kangasharju sanoo Kauppalehden haastattelussa hallituksen keskittyvän vääriin asioihin.

Kangasharju katsoo, että suomalaiselle keskustelulle on ominaista, että Amerikan ongelmia yritetään tuoda väkisin Suomeen. Hänen mukaansa ”koko ajan puhutaan hirveällä rummutuksella eriarvoisuudesta, vaikka Suomessa tuloerot eivät ole kasvaneet lainkaan 2000-luvulla”.

– Hallitusohjelmalla on yritetty taklata ongelma, jota ei ole. Samalla on unohdettu olemassa olevat ongelmat, Aki Kangasharju sanoo KL:lle.

Kangasharjun mukaan työmarkkinatoimet on laiminlyöty. Myös finanssipolitiikassa on unohdettu täysin kestävyysvaje eli sukupolvien välinen tasa-arvo.

– Perusviritys on väärä ja suorastaan populistinen. Perusviritys on, että meillä on joku eliitti, joka on kahminut itselleen etuuksia, ja että ne epäreiluudet pitää korjata. Kansainvälisessä vertailussa niitä löytyy Suomesta hyvin vähän, Kangasharju sanoo.

– Minua raivostuttaa tässä suomalaisessa keskustelussa, että tällä tavalla johdetaan ihmisiä harhaan.

Suomessa ihmisten varallisuus on enimmäkseen kiinni asunnoissa. Finanssivarallisuus on jonkin verran kasvanut, mutta sen osuus on pieni.

Kangasharjun mukaan ”huomiotta jää suurin pääoma eli pääkoppa, inhimillinen pääoma”.

– Siinä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Suomessa maailman parasta. Kyse on siis koulutuksesta.