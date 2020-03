Etla varoittaa Suomen talouden laskusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos koronan leviämistä Euroopassa ei saada kuriin huhtikuussa, voi bkt laskea jopa kolme prosenttia.

Koronaviruspandemia on laajentunut koskemaan monia Euroopan maita ja koska Euroopan merkitys Suomen taloudelle on dominoiva, on tilanne Suomen kannalta heikentynyt, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

Etlan ennustepäällikön Markku Lehmuksen lausunto koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista annettiin perjantaina eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle.

Lausunnon mukaan Suomen bruttokansantuotteesta leikkautuisi arviolta 0,2 – 0,5 prosenttiyksikköä tänä vuonna, jos pandemian leviäminen saadaan taittumaan Euroopassa maalis-huhtikuussa ja taloudellisissa toimissa onnistutaan.

Etlan mukaan EU-maiden pitäisi onnistua reagoimaan finanssipolitiikan keinoin riittävästi erityisesti pandemian pahasti runtelemissa maissa. EKP:n puolestaan pitäisi onnistua vähentämään epävarmuutta sekä lisäämään kohdennetuilla toimilla likviditeettiä rahoitusmarkkinoilla.

Tällöin Etlan mukaan voidaan odottaa Suomen talouskasvun hidastuvan lähinnä vain kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana.

Etla kuitenkin varoittaa, että myös selvästi negatiivisemman kehityskulun riski on merkittävä ja sitä voidaan alkaa pitää jo varsin todennäköisenä. Näin käy erityisesti silloin, jos pandemian leviämistä Euroopassa ei saada taittumaan maalis-huhtikuun aikana.

Tällöin Suomen bkt voisi laskea tänä vuonna 1 – 3 prosenttia, ja julkistalouden alijäämä olisi 2 – 3 prosenttiyksikköä bkt:sta.