Etiopia hermostui: Suomen ministerillä kolonialistinen ajattelutapa

Etiopian ulkoministeriö arvostelee Twitterissä rankoin sanankääntein Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) Euroopan parlamentissa pitämää puheetta.

Haavisto piti hiljattain EU:n ulkoasiainvaliokunnassa alustuksen Etiopian sisäpolittisesta tilanteesta. Alustuksessaan Haavisto puhui muun muassa maan tulevista vaaleista, maanviljelystä, tulitauon toimeenpanon ja Tigrayn opposition ja hallituksen välisen keskustelun puuttumisesta.

– Etiopian hallitus tyrmää Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston Euroopan parlamentille 15. kesäkuuta antaman alustuksen hänen vierailtuaan Etiopiassa Euroopan unionin erityislähettiläänä. Haaviston tiedotustilaisuudessa esittämät väitteet viestivät erityislähettilään selvästä halusta heikentää Etiopian hallitusta ja yrittää helpottaa perusteettomia toimenpiteitä disinformaation ja törkeän valheiden avulla, Etiopian hallituksen Twitteriin jakamassa tiedotteessa sanotaan.

– Herra Haaviston naurettavat lausunnot osoittavat selvästi Etiopian asiayhteyden ja ymmärryksen puutteen. Hän väittää epäilemättä tuntevansa maan ja ihmiset, kuten myös nykyiset olosuhteet kahden lyhyen vierailun jälkeen, mikä ei ole vain virheellistä vaan osoittaa myös kolonialistisen ajattelutavan, joka edelleen piileskelee omahyväisten ihmisten, kuten hänen, mielissään, tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteessa myös vastataan uutistomistojen väitteisiin, joiden mukaan Haavistolle olisi sanottu, että Etiopian johto tulee ”hävittämään tigraylaiset maan tasalle sadaksi vuodeksi”.

– Tämä on täydellinen valhe. Se on täysin vastuutonta, törkeää ja epädiplomaattista, kirjeessä todetaan ja lisätään, että kyseessä on todennäköisesti jonkinlainen ”aistiharha” tai ”muistinmenetys”.

Etiopian hallituksen mukaan maan on vaikea vastedes hyväksyä Haavistoa uskottavana välittäjänä EU-suhteissaan. Haavisto ei toistaiseksi ole reagoinut tiedotteeseen.

Etiopian ulkoministeriön tiedotteesta uutisoi ensimmäisenä Yle.

