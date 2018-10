Etelässä poutaa, muualle luvassa sateita

Sää muuttuu syksyiseksi.

Sää on sunnuntaina pilvinen suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos.

Etelä- ja keskiosassa pilvipeite rakoilee, mutta paikoin alueella esiintyy sumua. Päivällä maan keskiosiin on luvassa paikoin sadetta. Yöllä sataa myös eteläosassa. Lämpötila liikkuu 6-10 asteessa. Alueella esiintyy kohtalaista tai navakkaa etelän ja lännen välistä tuulta.

Pohjoisessa on pilvistä ja sateista. Pohjois-Lapissa sataa räntää. Länsi- ja Pohjois-Lapissa on päivällä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Ajoittaiset vesisateet palaavat yöllä Etelä-Lapin alueelle. Lämpötila on päivällä 1-7 astetta. Myös pohjoisessa on tuuli on päivällä kohtalaista tai navakkaa.

Maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Kainuun maakunnissa lounaistuuli on voimakasta yöllä. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.