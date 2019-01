Etelän media tuo kuolemantuomion Pohjois-Koreassa

Etelä-Korean televisiota katsovia kansalaisia uhataan kuolemantuomiolla.

Pohjois-Korean poliisiviranomaiset ovat uhanneet Koreoiden rajalla sijaitsevassa Etelä-Hwanghaen maakunnassa pidetyissä luennoissa kuolemantuomiolla kansalaisiaan, jotka katsovat ”rappiollista kapitalistista videomateriaalia”. Kuolemantuomion uhka koskee myös niitä, joilla on Etelä-Koreasta peräisin olevia lentolehtisiä tai USB-muistitikkuja, kertoo Radio Free Asia (RFA).

Pohjoiskorealaisten loikkareiden ja muiden aktivistien tiedetään lähettävän ilmapallojen avulla pohjoiseen rahaa, ruokaa, lentolehtisiä ja USB-tikkuja. Tikut sisältävät esimerkiksi eteläkorealaisia televisiosarjoja, elokuvia ja musiikkia, erityisesti korealaista popmusiikkia eli K-popia.

Viranomaiset ovat huolissaan siitä, että yhä useampi rajalla eli demarkaatiolinjalla asuva pohjoiskorealainen osaa virittää televisionsa niin, että vastaanottimella onnistuu katsomaan eteläkorealaisia televisio-ohjelmia. Pelon lietsomiseksi viranomaiset uhkaavat panna jokaisen lainrikkojan seinää vasten riippumatta tämän yhteiskunnallisesta asemasta.

Erityisesti viranomaiset ovat huolestuneita demarkaatiolinjaa lähimpänä sijaitsevasta Etelä-Hwanghaen maakunnasta, jossa Etelä-Korean television voi nähdä selvästi. Viranomaiset uskovat, että todennäköisimmin juuri raja-alueen asukkaat voivat kääntyä hallintoa vastaan.

– Kun he katsovat eteläkorealaisia draamasarjoja USB-tikulta tai SD-kortilta, he näkevät kuinka eteläkorealaiset elävät. Silloin he alkavat kunnolla ymmärtää, että maallamme on todellisia ongelmia, ja alkavat suhtautua kriittisemmin hallitukseen, sanoi lähde RFA:lle.

Vuonna 2015 viisi yliopisto-opiskelijaa menetti tutkintonsa ja heidät lähetettiin pakkotyöleirille heidän katsottuaan eteläkorealaista draamaa. Kuusi teiniä tuomittiin pakkotyöhön tanssittuaan julkisesti K-pop-laulujen tahtiin ja jaettuaan niitä muille.

Vuonna 2014 kymmenen korkea-arvoista hallinnon jäsentä teloitettiin Kim Jong-unin määräyksestä näiden katsottua eteläkorealaista draamaa, kuten myös kolme kotiäitiä niiden levittämisestä seuraavana vuonna. Vuonna 2017 maksimituomio ulkomaalaisten elokuvien tai draamasarjojen katsomisesta korotettiin kahdesta vuodesta kymmeneen.