Etelä-Koreasta löytyi jättimäisiä joukkohautoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korean sodan aikaisten uhrien joukkohaudoista vaiettiin pitkään ennen niiden löytymistä.

Etelä-Koreasta, Asanin kylästä on löytynyt jättimäisiä vuosina 1950–1953 käydyn Korean sodan aikaisia joukkohautoja. Kyläläiset hautasivat niihin elävältä omia naapureitaan, joista osa oli lapsia, kertoo The New York Times.

Tutkija Park Sun-joon johtama tutkimusryhmä alkoi etsiä joukkohautoja vuonna 2007. Pian se löysikin kauan vaietun salaisuuden: luurankoja, joita oli ladottu kasoittain toistensa päälle. Ruumiden kädet oli sidottu ja niiden kalloissa oli luodinreikiä. Ruumiiden jäänteet paljastivat, että uhrit oli pakotettu kyykistymään hautojen pohjalle ennen kuin heidät oli ammuttu. Lasten luurankojen läheltä löydettiin marmorikuulia, joilla he olivat leikkineet.

– He hakkasivat uhreja umpimähkään. Sitten he heittivät uhrien päälle multaa. Heistä osa oli vielä elossa ja vääntelehti tuskissaan, Leeksi itseään kutsunut aikalaistodistaja on kertonut Totuuden ja sovinnonteon komissiolle.

Totuuden ja sovinnonteon komissio perustettiin vuonna 2005. Sen tarkoitus oli selvittää Pohjois-Korean joukkojen ja Etelä-Korean poliisin ja kyläläisten suorittamia teloituksia. Toiminta kuitenkin lakkautettiin vuonna 2010, koska komitean tutkimukset koettiin vastakampanjointina etelä-korealaisten poliitikkojen kommunismin vastaista taistelua kohtaan.

–Kyläläiset mobilisoitiin kaivamaan vallihautoja, kun heidän kylänsä olivat kommunistijohdon alaisina. Kun Etelä-Korean joukot valtasivat kylät takaisin, kyläläiset vietiin samoihin vallihauttoihin teloitettavaksi, kertoo Ahn Kyung-ho, entinen Totuuden ja sovinnonteon komission työntekijä.

Mr. Parkin Tutkimusryhmä on löytänyt jo 400 ihmisen jäänteet neljästä eri joukkohaudasta vuoden 2014 jälkeen. Näistä 208 on löytynyt Asanin hylätystä kultakaivoksesta. Kaivoksesta löytyneistä 58 oli 12 vuoden ikäisiä lapsia tai nuorempia. Lopuista jäänteistä yli 80 prosenttia oli naisia.

Kansakunta on Mr. Parkin mukaan edelleen syvästi jakautunut, sillä sodan aikaisista hirveyksistä vaietaan. Hän uskoo, että uhrien jäänteitä löytyy vielä paljon lisää.