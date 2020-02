Etelä-Koreassa julistettu punainen hälytys

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maassa on vahvistettu 602 koronavirustartuntaa ja kuusi kuolemantapausta.

Etelä-Koreassa on annettu korkein virustauteja koskeva hälytystila eli ”punainen hälytys” sen jälkeen kun maassa on vahvistettu 602 koronavirustapausta ja kuusi kuolemantapausta, The Independent raportoi.

Presidentti Moon Jae-in kertoi, että koronaviruksen puhkeaminen on saavuttanut ”ratkaisevan vesistöalueen” ja seuraavat päivät tulevat olemaan erittäin kriittisiä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta 11 vuoteen, kun maa nostaa viruksen hälytystason korkeimmaksi. Viimeksi ”punainen hälytys” annettiin influenssa A:n (H1N1) eli sikainfluenssan torjumiseksi.