Etelä-Koreassa ennätysmäärä uusia tartuntoja

Maassa vahvistettiin lauantaina yli 900 tartuntaa.

Etelä-Korea on ansioitunut koronaepidemian tehokkaassa torjunnassa, ja maa on nostettu myös kansainväliseksi esimerkiksi. Yli 50 miljoonan asukkaan Etelä-Koreassa on vahvistettu yhteensä 41 736 tartuntaa, ja 578 kuolintapausta. Reilun viiden miljoonan asukkaan Suomessa luvut ovat vastaavasti 30 450 ja 453.

Nyt tautitilanne on kiihtynyt myös Etelä-Koreassa. Lauantaina viranomaiset vahvistivat 950 uutta tartuntaa, mikä on on maan päiväkohtainen ennätys, uutisoi CNN. Suurin osa uusista tartunnoista on todettu pääkaupunki Soulin metropolialueella.

Joitakin yksittäisiä tapauksia on jäljitetty myös Daegun kaupungin koronaryyppääseen, joka on yhdistetty paikalliseen kirkkoon. Samassa kaupungissa todettiin keväällä suurempi koronarypäs, johon yhdistettiin yli 5000 tartuntaa.

Uusia koronakuolemia Etelä-Koreassa vahvistettiin lauantaina kuusi.