”Etelä-Korean pop-tähdet juhlivat Kim Jong-unin ydinasetta”

Pohjois-Korean propaganda kertoo, että artistien vierailu on ydinohjelmaan liittyvä saavutus.

Delegaatio Etelä-Korean kuuluisimpia k-pop -tähtiä matkasi lauantaina Pohjois-Koreaan esiintymään. Joukossa on myös maailmallakin mainetta niittänyt tyttöbändi Red Velvet.

The New York Times kirjoittaa, että kulttuurivaihtoon liittyvän vierailun symboliikka on silmiinpistävää. Etelä-Korean armeija on nimittäin käyttänyt k-poppia psykologiseen sodankäyntiin. Eteläkorealaista poppia on esimerkiksi huudatettu kaiuttimista maiden välisellä demilitarisoidulla alueella. Pohjoiskorealaiset loikkarit ovat myös nimenneet k-popin yhdeksi innoittajaksi paeta etelän puolelle.

K-pop -tähtiä esiintyi edellisen kerran Pjongjangissa 2000-luvun alussa. Yleisön villiintymistä konsertissa ei nähty.

– Pohjoiskorealainen yleisö seurasi esiintymistä ilmeettömänä, koska heitä oli todennäköisesti käsketty reagoimaan negatiivisesti, Dong-A -yliopiston professori Kang Dong-wan kertoo The New York Timesille.

Lehden mukaan nyt kansalaisille kerrotaan, että eteläkorealaistähtien vierailu on suuri saavutus, joka liittyy diktaattori Kim Jong-unin ydinaseohjelmaan.

– Propaganda kertoo, että ”Etelä Korean artistit tulivat vierailulle, koska onnistuimme kehittämään ydinaseemme, ja he ovat täällä juhlimassa ydinohjelmamme kehittymistä, eteläkorealainen psykologisen sodankäynnin asiantuntija Shim Jim-sup sanoo.

Eteläkorealaiset bändit ja artistit esiintyvät sunnuntaina 1500-paikkaisessa teatterissa sekä tiistaina stadionilla, johon mahtuu 10 000 ihmistä.