Etelä-Korean ikäkriisi: Työikäinen väestö romahtaa

Ikäryhmät kutistuvat paljon muita OECD-maita nopeammin, mikä luo painetta työmarkkinoille.

Etelä-Korean työikäinen väestö laskee arvioiden mukaan lähes 19 prosenttia vuoteen 2037 mennessä, kertoo the Korea Times.

Maan terveys- ja sosiaali-instituutin julkistamien tilastojen mukaan suurin pudotus tapahtuu 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä, joka pienenee 33,5 prosenttia. Sama ikäryhmä kutistuu OECD-maissa keskimäärin vain 3,3 prosenttia.

60–64-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan 23,5 prosenttia samalla aikavälillä.

Työikäisen väestön on ennustettu laskevan seuraavien vuosikymmenten aikana monissa teollisuusmaissa, mutta Etelä-Korean luvut ovat jyrkimmästä päästä.

– Tämän vaikutus Etelä-Korean työmarkkinoille tulee olemaan valtava. Muissa OECD-maissa pudotus on sen verran pientä, että eri ikäluokat ehtivät pehmentää shokkia. Etelä-Koreassa pudotus on jyrkkää samanaikaisesti monessa ikäryhmässä, sanoo professori Oh Min-hong Dong-A-yliopistosta.

Professorin mukaan laskevan syntyvyyden perimmäisistä syistä on ollut vaikea löytää konsensusta. Hallituksen olisikin pyrittävä pitämään myös vanhempia ihmisiä mukana työmarkkinoilla.

Etelä-Korean työikäinen väestö oli ylimmillään 37,6 miljoonaa ihmistä vuonna 2016, minkä jälkeen lasku on alkanut kiihtyä.