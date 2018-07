Merenpohjasta löytyi valtavien aarteiden laiva – tai menossa on jättihuijaus

Panssarilaiva Dmitri Donskoi upposi vuonna 1905 Venäjän-Japanin sodassa Tsushiman ratkaisutaistelussa. Siinä Japanin keisarikunta upotti käytännössä koko Tyynellemerelle purjehtineen Venäjän keisarillisen Itämeren-laivaston. Nyt eteläkorealainen aarteenmetsästysyhtiö Shinil Group on Meduzan mukaan ilmoittanut löytäneensä laivan hylyn.

Hylky löytyi 434 metrin syvyydestä Etelä-Korealle kuuluvan Ulleungdon saaren läheisyydestä. Kyrillinen nimi keulassa ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ erottuu kuvissa. (Alusta ei tule sekoittaa samannimiseen nyky-Venäjän ydinsukellusveneeseen, josta Verkkouutiset on kirjoittanut aiemmin.)

Found that booty! South Korean company finds old Russian treasure ship believed to be carrying $133 billion dollars in gold bars and coin https://t.co/OU2DD2tcLm pic.twitter.com/UWuJ2opdYI

— Joseph Kim (@josungkim) July 17, 2018