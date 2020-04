Etävappua juhlitaan kotona virtuaalisessa todellisuudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin perinteisiä vappumenoja ei tänä vuonna järjestetä eikä vapun viettoon tule kokoontua.

Koronaepidemian hillitsemisen vaatimat kokoontumisrajoitukset ovat peruneet Helsingin perinteiseen vappuun kuuluneet tapahtumat. Viranomaisten ohjeiden mukaisesti vapun viettoon ei kokoonnuta.

– Vappu on rakas ja tärkeä perinne helsinkiläisille. Tänä vuonna sitä vietetään poikkeusoloissa. Koska fyysinen kokoontuminen tai liikkuminen ei näissä oloissa ole mahdollista olemme luoneet yhdessä kumppaniemme kanssa monipuolisen kattauksen vappuohjelmaa kotona nautittavaksi, kertoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedotteessa.

– Koronakriisin tuomat rajoitukset iskevät lujaa tapahtuma- ja musiikkialalle. Samalla uudet innovaatiot ja digitaaliset palvelut ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia konserttien ja tapahtumien järjestämiseen. Vappuna pääsemme kokemaan sekä Mantan lakituksen että JVG:n konsertin Helsingin keskustasta luodun digitaalisen kaksosen avulla, Virtuaalisessa Helsingissä. Kokemus tulee olemaan ainutlaatuinen ja luo toivottavasti aitoa yhteisöllisyyttä etävapun viettoon.

Turvallisesti kotona

Samalla kun kaupunkilaisia kehotetaan pysymään kotona monipuolisen vappuohjelman äärellä, kaupunki haluaa muistuttaa turvallisuudesta myös kotioloissa.

– Perheen ja läheisten hyvinvointi on jokaiselle tärkeää. Poikkeusolot ja eristäytymisvaatimukset muuttavat arkea ja perinteitä kotona. On tärkeää puuttua orastaviin ongelmiin jo ajoissa ja huolehtia toinen toisemme jaksamisesta, erityisesti lapsista ja nuorista sekä vanhuksista. Ongelmatilanteisiin on tarjolla apua, myös vappuna, Vapaavuori muistuttaa

Vappuohjelman ohella kaupungin verkkosivuille nostetaan listaus tahoista, mistä saa apua ja tukea myös vapun aikaan.

Helsingin vappujärjestelyistä kerrottiin pormestarin infossa torstaina 23.4. Helsinki-kanavalla.