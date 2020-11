Korkeakoulujen etäopetusta toivotaan pysyväksi käytännöksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusnuorten puheenjohtajan mielestä epidemia on osoittanut, ettei läsnäolopakkoa enää tarvita.

− Nyt, kun koronavirusaika on pakottanut lähes kaikki luennot virtuaalisiksi, olemme päässeet kokeilemaan, miten etäluennot ja vähentyneet läsnäolopakot vaikuttavat opiskelijoiden arkeen ja opintoihin. Tulokset ovat selvät: opiskelijat ovat koronavirusaikana tehneet enemmän opintoja ja saaneet enemmän opintopisteitä suoritettua kuin aikaisemmin, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

− Samalla työskentelyn yhdistäminen opintoihin on helpottunut merkittävästi. Tämä on osoitus siitä, että läsnäolopakot eivät kuuluu enää nykyaikaan ja etäluennot sen sijaan kuuluvat, Helsingin yliopistossa opiskeleva Pajula jatkaa.

Matias Pajulan mielestä lähtökohtana tulisi olla se, ettei luentokursseilla ole läsnäolopakkoa, ellei sille ole poikkeuksellista perustetta.

Aihe on herättänyt kiivasta keskustelua korkeakoulujen opetushenkilökunnan keskuudessa.

Läsnäolopakkoa luennoilla perustellaan sillä, että opiskelijat oppivat paitsi opettajalta myös toisiltaan. Opetuskäytännöt voivat myös olla sellaisia, että ne edellyttävät läsnäoloa luentosalissa.

Lähiopetuksen merkitystä on pidetty tärkeänä myös opiskelijoiden mielenterveyden kannalta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön mukaan opiskelijoilla on korona-aikana ollut jaksamisongelmia. Jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevien opiskelijoiden on arvioitu kokevan etäopetusajan kaikkein vaikeimpana.

Muun muassa Tampereen ja Turun yliopistot ovat jo syksyllä ilmoittaneet jatkavansa etäopetuskäytäntöjään kevätlukukauden 2021 loppuun saakka.