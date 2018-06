Esteleviä vartijoita, valmiiksi täysiä uurnia – Turkissa epäilyjä vaalivilpistä

Erityisesti Turkin itäosien maakunnissa epäillään esiintyneen vaalivilppiä, kertoo The Region. Turkissa järjestettiin presidentin- ja parlamenttivaalit sunnuntaina. Istuva presidentti Recep Tayyip Erdoğan valittiin uudelle kaudelle 52,5 prosentin äänisaaliilla.

Kurdien oikeuksien puolesta taistelevan oppositiopuolueen HDP:n suurimmilla kannatusalueilla hallituksen rahoittamat ”kylävartijat” ovat uhkailleet ihmisiä, eivätkä ole päästäneet heitä äänestämään.

Lähellä Syyrian rajaa sijaitsevassa Surucissa äänestyspaikka suljettiin, sillä uurna oli täynnä ennen kuin kaikki halukkaat olivat antaneet äänensä. Vaalitarkkailijoita ei ole päästetty kaikille äänestyspaikoille ja osa heistä on joutunut väkivallan kohteiksi.

Istanbulin läheisyydessä äänestäjältä oli löydetty kaksi äänestyslipuketta. Äänestyspaikalla Izmirissä oli vähemmän kirjekuoria kuin rekisteröityjä äänestäjiä.

Vaaleissa toiseksi 30,7 prosentin äänisaaliilla jäänyt Muharrem Ince on sanonut tiedotustilaisuudessa, että epäilee vaalivilppiä esiintyneen, mutta ei niin laajalti, että se vaikuttaisi tulokseen merkittävästi.

– Jos ei pysty onnittelemaan vastaehdokastaan vaalien jälkeen, ei pitäisi kilpailla ollenkaan. Kaikki ovat nähneet, mitä voimme saavuttaa 50 päivän kampanjalla, kuvitelkaa 500 päivän kampanja, Ince toteaa.

Oppositiopuolue CHP:n edustaja Ince ei myöntänyt tappiotaan heti vaalien jälkeen sunnuntaina.

