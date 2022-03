Sari Essayah hoputtaa hallitusta maatalouden kriisipaketista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toukokuun lisäbudjetissa annettava raha on monelle maatilalle liian myöhään.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah hoputtaa hallitusta toimimaan pikimmiten maatalouden kriisipaketin toteutuksessa. Hallitus on esittänyt 300 miljoonan euron hätäapua.

– Jokainen päivä lisää odotusta on liikaa. Hallituksen pitää saada aikaan päätökset maatalouden akuutista auttamisesta nyt, eikä vasta toukokuulle lupaillussa lisäbudjetissa. Rehunteon aikaan toteutuvat päätökset ovat monen tilan osalta liian myöhään. Pelkät lupaukset eivät riitä akuutissa kotimaisen maatalouden kustannus- ja rahoituskriisissä sekä ruokakriisin uhatessa laajoja alueita maailmalla, Essayah kertoo tiedotteessaan.

Erityistä huolta tilanteeseen aiheuttaa se, Venäjän ja Ukrainan osuus viljantuottajana on yhteensä niin suuri, että nälänhätä ja ruokakriisi maailmalla ovat todellinen uhka. Essayah näkee, että suomalaisella ruoantuotannolla tulee olemaan entistä suurempi merkitys.

Tiloilla Ukrainan sota näkyy suoraan energian hintojen noustua sekä lannoitteiden heikentyneen saatavuuden vuoksi. Essayah kertoo, että 2 000 tilaa on akuutissa maksuvalmiuskriisissä ja joka päivä muutama maatila lopettaa toimintansa.

Kristillisdemokraatit ovat esittäneet maatalouden kriisipaketissaan kustannusindeksiä.

– Kustannusindeksiin sidottaisiin kaikki elintarviketuottajien tekemät sopimukset. Silloin tuotantokustannukset siirtyisivät tuottajahintoihin koko tämän elintarvikeketjun läpi. On hyvä, että myös hallituksen suunnalla tähän esitykseen on suhtauduttu myönteisesti. Nyt vaan on kiireesti saatava asiassa edistystä, Essayah hoputtaa.

– Odotan suomalaisilta ministereiltä samanlaista asennetta kuin on ukrainalaisilla virkaveljillä, jotka vakuuttavat, että sodankin keskellä kylvetään kaikki se peltoala, mikä suinkin vain on viljeltävissä samaan aikaan kun hyökkääjät pommittavat heidän vilja- ja ruokavarastojaan varastojaan, Essayah sanoo.