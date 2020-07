ESS: Usealla kausityöntekijällä koronatartunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntoja on todettu Päijät-Hämeessä kuluneen viikon aikana yhdeksän.

Yhdeksällä maatalouden kausityöntekijällä on todettu koronatartunta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella, uutisoi Etelä-Suomen Sanomat.

Tartunnat on todettu kuluneella viikolla, ja kaikki sairastuneet työskentelevät samassa paikassa.

Sairastuneet kausityöntekijät ovat ulkomaalaisia, ja heidät on eristetty muista työntekijöistä. Kaikki työntekijät on hyvinvointiyhtymän hallintojohtajan Veli Penttilän mukaan testattu, eivätkä he ole olleet kontaktissa ihmisiin työpaikkansa ulkopuolella.

– Suurempaa riskiä ei ole syntynyt, vaikka tartuntojen määrä on suuri viime viikkoihin verrattuna, Veli Penttilä sanoo ESS:lle.

Päijät-Hämeessä on varmistettu yhteensä 125 koronatartuntaa. Suomessa uusia koronatartuntoja vahvistettiin sunnuntaina kolme.